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بعد قمة الناتو.. أردوغان في جولة عربية تشمل 3 دول

الشروق أونلاين
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بعد قمة الناتو.. أردوغان في جولة عربية تشمل 3 دول
أرشيف
الرئيس التركي

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة عربية تشمل 3 دول خلال شهر جويلية الجاري، حسب ما كشفت عنه الرئاسة التركية يوم الخميس.

وسيحلّ أردوغان في مستهلّ جدولته بالمملكة السعودية في 17 جويلية، قبل أن ينتقل إلى قطر في الـ18، ثم الإمارات في الـ19 من الشهر ذاته.

وبعد ختام الجولة العربية، يزور الرئيس التركي قبرص في 20 جويلية أيضا. كما يشارك أردوغان قبل ذلك بليتوانيا في قمة قادة حلف الناتو يومي 11 و12 جويلية.

وعلى هامش هذه القمة، يرتقب أن يلتقي أردوغان مع رئيس الوزراء السويدي لبحث انضمام ستوكهولم إلى الحلف، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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