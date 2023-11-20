بعد نجاح أول مبادرة.. مجمع الشروق ينظم حملة ثانية لدعم فلسطين

أعلن مجمع الشروق للإعلام والنشر عن تنظيم حملة ثانية لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني، بعد نجاح المبادرة الأولى التي أطلقها شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب إدارة المجمع فإنه من المقرر تنظيم يوم مفتوح وبث مشترك على قنوات الشروق يوم الثلاثاء 21 نوفمبر من 07.00 صباحا إلى 23.00 مساء، على أمل أن تكون هناك هبة تضامنية كبرى من أجل دعم الشعب الفلسطيني وبالأخص أهالي غزة المتضررين بشدة جراء القصف الصهيوني الهمجي الذي طال حتى المرضى في المستشفيات والأجنة في رحم الأمهات.

وكان مجمع الشروق للإعلام والنشر قد أطلق شهر أكتوبر حملة كبيرة للتبرع من أجل مساعدة أبناء غزة في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع جراء القصف الصهيوني المتواصل عليه، حيث تم بالتعاون مع جمعية البركة ومجموعة حفدة أعلام الجزائر، توريد مستشفى الشفاء بقافلة أولية من 3 شاحنات بمعدات تكلفتها كبيرة جدا.