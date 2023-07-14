بكالوريا 2023.. تخصصات مهنية للاندماج في سوق الشغل

وزارة التعليم العالي تقترحها للحائزين على معدلات 10 فما فوق

تقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحاملي بكالوريا دورة جوان 2023، عدة تخصصات مهنية تمكنهم بعد التخرج من الاندماج في سوق الشغل، وتواكب أيضا التخصصات المطلوبة مهنيا، لاسيما في مجال العلوم والتكنولوجيا.

ووفقا للمنشور التوجيهي الخاص بالناجحين في بكالوريا 2023، يمكن للناجحين في التخصصات العلمية التسجيل في معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية التي تضمن تكوينات مهنية وظيفية، وهي ذات تسجيل وطني في ميدان علوم وتكنولوجيا، إذ يقدم معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة ورقلة تكوينا في الليسانس نظافة وأمن صناعي في تخصص نظافة وأمن وبيئة، وهذا بالنسبة لشعب البكالوريا تقني رياضي كأولوية أولى وشعب علوم تجريبية ورياضيات كأولوية ثانية، إذ يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا ويجب أن يساويان أو يفوقان 10 من 20، وتضمن جامعة سكيكدة عبر معهد العلوم والتقنيات التطبيقية تخصص نظافة وأمن وبيئة في الصناعة البترولية والغازية بنفس الشروط.

تخصصات مهنية في معهد العلوم والتقنيات التطبيقية

وتقدم جامعة البويرة عبر معهد العلوم والتقنيات التطبيقية ثلاث تخصصات مهنية وهي هندسة الصياغات وهندسة الطرائق الصيدلانية وهندسة المياه، إذ أن الأولوية الأولى للتسجيل تمنح لحاملي بكالوريا شعبة تقني رياضي (هندسة الطرائق)، أما الثانية فلبكالوريا علوم تجريبية بالنسبة للتخصصين الأولين، في حين تمنح الأولوية الأولى لشعب تقني رياضي (هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية) للتوجيه نحو تخصص هندسة المياه، وعلوم تجريبية كأولوية ثانية، وتم تحديد معدل ترتيب من 10 فما فوق للتوجيه الأولي نحو التخصصات الثلاثة.

وفي سياق ذي صلة تضمن جامعة قسنطينة 1 عبر معهد العلوم والتقنيات التطبيقية عدة تخصصات مهنية ومنها إنتاجية آلية ميكانيكية وتصنيع، وتكنولوجيا التلحيم وهندسة صناعية وصيانة، وهذا للحائزين على بكالوريا في شعبة تقني رياضي كأولوية أولى تليها شعبتي الرياضيات والعلوم التجريبية، ويتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا والذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 10 من 20.

فرصة للحائزين على معدل يساوي أو يفوق 10

ومنحت الوزارة للناجحين بمعدلات تساوي أو تفوق 10 عدة خيارات للالتحاق بالتكوينات المهنية الوظيفية والتي تؤهلهم للاندماج في عالم الشغل، وهي التخصصات التي تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتخرج الجامعة من التكوينات الكلاسيكية المعروفة، حيث نجد تخصص بصريات ونظارات الذي تضمنه جامعة وهران 1 وهذا عبر معهد العلوم والتقنيات الرياضية، وتخصص قياسات علم القياس ونوعه التي تندرج ضمن فرع تكوين بصريات وميكانيك الدقة، ويمكن للناجحين التسجيل لدراسة هذا التخصص في كل من جامعة ورقلة وبومرداس ووهران 1، فيما تضمن جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران تخصصي صيانة صناعية وتكنولوجيا السيارات وإدارة وحدات الإنتاج، أما جامعة أم البواقي عبر معهد العلوم والتقنيات التطبيقية فتتيح للناجحين فرصة الالتحاق بتخصص شبكات واتصالات سلكية ولاسلكية، في حين يمكن للطلبة الجدد بمعدل يساوي أو يفوق 10 التسجيل في تخصص تسيير أشغال البنايات والأشغال العمومية بجامعة تلمسان، أو تخصص أدائية ومراقبة والتحكم في الأنظمة الصناعية بجامعة سكيكدة.

وفي ميادين علوم المادة، تقترح الوزارة عدة تكوينات مهنية عبر معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية في 3 جامعات مختلفة ذات تسجيل وطني، منها جامعة أم البواقي في ليسانس فيزياء تخصصي مواد ومراقبة فيزيو كيميائية وتقنيات الأجهزة الأداتية، وجامعة وهران 1 تخصص قياسات فيزيائية وأداتية علمية، للحائزين على بكالوريا في الشعب العلمية بمعدل ترتيب موزون أو عام يفوق 10، وبنفس الشروط يمكن الالتحاق بجامعة بسكرة للتكوين في تخصص مواد ومراقبة فيزيو كيميائية.

تخصصات مهنية مختلفة في عدة جامعات في مجال الميكانيك

وحسب ذات المنشور، يمكن للناجحين في البكالوريا التسجيل في تخصصات مهنية أخرى تضمنها الجامعات ذات التسجيل الوطني، على غرار جامعة قسنطينة 1 التي تقدم ثلاث خيارات للطلبة الجدد في هندسة النقل تخصص جر كهربائي، وكهرو تقني تخصص طرائق ومعالجة الطاقة الكهربائية وهندسة ميكانيكية تخصص هندسة السيارات، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا واللذان ينبغي أن يساويان أو يفوقان 11 من 20، وهذا للناجحين في البكالوريا شعب تقني رياضي ورياضيات وبعدها علوم تجريبية، فيما تضمن جامعة تلمسان التسجيل في تخصصي إلكترونيك بيو طبية وصيانة، وإعلام آلي بيوطبي واستشفائي، وهذا لحاملي بكالوريا الشعب العلمية، إذ يتم الالتحاق بالترتيب من أجل التوجيه بناء على المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 11 من 20.

وفي سياق ذي صلة، تقدم جامعة قسنطينة 1 الفرصة للناجحين بمعدل موزون أو عام يفوق11 في بكالوريا شعب تقني رياضي ورياضيات وعلوم تجريبية للتكوين في ليسانس هندسة النقل تخصص نقل وعتاد، أما جامعة قالمة فتضمن تكوينا في تخصص حماية الشبكات الكهربائية ليسانس إلكترو تقني وتخصص صناعة ميكانيكية للبناء والصيانة ليسانس هندسة ميكانيكية، وجامعة تلمسان تقدم تكوينا في تخصص تركيب ملحم، أما بالنسبة للراغبين في دراسة الطاقات المتجددة، فيمكنهم التسجيل في جامعتي مسيلة وغرداية في تخصص طاقات متجددة وبيئة، أو في جامعة ورقلة تخصص طاقات متجددة تطبيقية، وهذا عن طريق المشاركة في الترتيب بمعدل موزون أو عام يفوق 10 من 20 لحاملي بكالوريا شعب تقني رياضي ورياضيات وعلوم تجريبية.

تخصصات مهنية في مجال المحروقات

ويمكن للحائزين على بكالوريا دورة جوان 2023 في شعب تقني رياضي ورياضيات وعلوم تجريبية التكوين في الليسانس مهني محروقات تخصص تكنولوجيا معالجة البترول والغاز بجامعة بومرداس، إذ تم تحديد معدل موزون او عام يساوي أو يفوق 10 للمشاركة في الترتيب من أجل التوجيه الأولي، وتخصصي تنقيب وميكانيك الورشات البترولية بجامعة ورقلة وهذا بمعدل يساوي أو يفوق 13 ، في حين تضمن جامعة سطيف 1 ليسانس في البصريات وميكانيك الدقة تخصصي قياس بصري وعلم القياس ورقابة صناعية، أما جامعة باتنة 2 فتقدم للناجحين فرصة للتكوين في ليسانس نظافة وأمن صناعي في تخصص الأمن الداخلي للمؤسسة وهذا بمعدل 11 فما فوق.

تخصصات عالم الواب متاحة في الجامعات

وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في عالم الواب، تم استحداث عدة تكوينات مهنية في الإعلام الآلي وهذا عبر أربعة جامعات ذات تسجيل وطني، ويتعلق الأمر بجامعة بومرداس التي تتيح للناجحين الجدد دراسة تخصصين مختلفين وهما تطوير الواب وأنفوغرافيا، وعلم المعطيات، فيما تقدم جامعة الجلفة تكوينا في تخصص تطوير الواب وتطبيقات النقال، أما جامعة قالمة فتحوي تخصص شبكات وتكنولوجيات الواب، وجامعة بسكرة تمنح للطلبة الجدد فرصة التكوين في تخصص الإعلام الآلي لتسيير الإدارة المحلية، وكل هذه التخصصات متاحة لحاملي البكالوريا في شعب الرياضيات كأولوية أولى وبعدها العلوم التجريبية ثم تقني رياضي، وهذا من خلال المشاركة في الترتيب للتوجيه الأولي بمعدل موزون محسوب أو عام يفوق 10 .

عدة تكوينات مهنية في مجال الفلاحة والغذاء

وفي مجال علوم الطبيعة والحياة، يمكن للناجحين الاختيار من بين عدة تخصصات وتكوينات مهنية في الليسانس والتي تراعي احتياجات سوق الشغل خاصة في المجال الفلاحي والغذاء والذي تعول عليه الجزائر من أجل تحقيق الأمن الغذائي من جهة، وتطوير الفلاحة كبديل للاقتصاد الريعي، وفي السياق تضمن معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية بكل من جامعة تلمسان والبليدة 1 وأم البواقي تكوينا في ليسانس علوم الغذاء من خلال عدة تخصصات بداية بتكنولوجيا الصناعات الغذائية في تلمسان، وتخصصي تكنولوجيا إنتاج الألبان ومشتقاتها وتكنولوجيات الحبوب ومشتقاتها بجامعة البليدة1، وتخصص تثمين ونوعية المنتجات الزراعية الغذائية بأم البواقي، ويمكن وفقا للمنشور التوجيهي لحاملي بكالوريا علوم تجريبية كأولوية أولى ثم رياضيات وتقني رياضي التسجيل في واحدة منها من خلال معدل ترتيب موزون أو عام يساوي أو يفوق 10 للأولوية الأولى، ومعدل عام يفوق 10 لشعبتي رياضيات وتقني رياضي.

وفي السياق ذاته، تضمن الجامعات عدة تكوينات مهنية في علوم الطبيعة والحياة لحاملي بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات، على غرار جامعة بجاية التي تقدم الفرصة للناجحين لدراسة تخصص تغليف وجودة ليسانس علوم الغذاء، وجامعة وهران 1 تخصص الزراعة الدقيقة ليسانس علوم فلاحية، أما جامعة قسنطينة 1 فتضمن تكوينا في محيط وبيئة تخصص تسيير مستدام، معالجة وتثمين النفايات، في حين تقدم جامعة قالمة للناجحين إمكانية التسجيل في ليسانس مهنية علوم الغذاء تخصص طرائق الفلاحة الغذائية، ونجد تخصص إنتاج الأحياء المائية بجامعة ورقلة، ويمكن الالتحاق بالترتيب لحاملي معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 10.

ويمكن لحاملي البكالوريا التسجيل أيضا في عدة تكوينات مهنية في ميدان الهندسة المعمارية والعمران ومهن المدينة وهذا عبر 7 جامعات ذات تسجيل وطني تقدم عدة تخصصات على غرار الهندسة الحضرية وتسير المدن بجامعة جيجل، والتسيير العمليات للمشاريع في جامعات باتنة1، قالمة، مسيلة، تبسة، بسكر، أما جامعة أم البواقي فتضم ثلاث تخصصات وهي تسيير النفايات الحضرية وتصميم وهندسة معمارية داخلية والأنفوغرافيا في الهندسة المعمارية، على أن يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام المحصل عليه في البكالوريا لجميع الشعب العلمية ، أما في ميدان مهن المدينة فتضمنه جامعة الأغواط تخصص جيوماتيك وطبوغرافيا، ويتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام المحصل عليه في البكالوريا، ويمكن التسجيل في نفس التخصص بمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بتلمسان بنفس الشروط.

ولحاملي بكالوريا آداب وفلسفة وآداب ولغات كأولوية أولى وعلوم تجريبية أولوية ثانية الإمكانية للتسجيل في تكوين مهني في الإعلام والاتصال بجامعة ورقلة تخصص لغات أجنبية مطبقة على الاتصال في المؤسسة، ويتطلب للمشاركة في الترتيب أن يساوي أو يفوق المعدل العام في البكالوريا 11من 20، مع حساب علامتي اللغة الفرنسية والانجليزية بحيث تساويان أو تفوقان 11 من 20.

المحاسبة والمالية تخصصات في ليسانس مهني

يمكن للحائزين على بكالوريا 2023 التسجيل في عدة تكوينات مهنية في ميدان علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية في خمس جامعات مختلفة ذات تسجيل وطني وتمنح الأولوية الأولى لحاملي بكالوريا شعبة تسيير واقتصاد تليها العلوم التجريبية والرياضيات ثم تقني رياضي، وفي عدة تخصصات منها تسيير الموارد البشرية ومحاسبة ومالية، بكل من معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعات ورقلة وأم البواقي ووهران 1، وهذا باحتساب معدل عام يفوق 10 من 20، وتخصصي ميزانية الدولة بجامعة عنابة وتجارة إلكترونية وتسويق رقمي بجامعة سيدي بلعباس، ويحتسب للمشاركة في الترتيب علامة الرياضيات التي يجب أن تفوق 10، ومعدل عام في البكالوريا يفوق 10.