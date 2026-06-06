بكالوريا 2026.. إجراءات تنظيمية مكثفة لإنجاح الامتحان  

باشرت السلطات المحلية، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والهيئات المعنية، تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان سير امتحان شهادة البكالوريا في ظروف جيدة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أنه تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود الرامية إلى ضمان توفير كافة الظروف الملائمة لإجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والوقوف ميدانيا على مدى جاهزية مراكز الإجراء والإيواء والإطعام، وضمان توفير وسائل النقل والمرافقة اللازمة للمترشحين، إلى جانب تسخير الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بضمان السير الحسن للامتحانات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم “التأكيد على التجند الكامل لمختلف القطاعات لاسيما المصالح الأمنية، من أجل تأمين مراكز الامتحان ومحيطها، وضمان الانضباط والسكينة طيلة فترة إجراء الاختبارات، ومواصلة المتابعة الميدانية المستمرة طيلة فترة الامتحانات، بما يضمن إجراء هذا الاستحقاق الوطني في أحسن الظروف ويوفر للمترشحين المناخ الملائم لاجتياز اختباراتهم”.