بكرار.. 18 هدفا و7 تمريرات حاسمة

عزّز اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار مساء السبت، رصيده التهديفي بِزي نادي دينامو زغرب الكرواتي.

وفاز دينامو زغرب بِثنائية نظيفة على الزائر فريق هايدوك سبليت، في مباراة لحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة الكرواتية.

وسجّل المهاجم بكرار الهدف الأول في الدقيقة الـ 22، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في بطولة كرواتيا.

وتتحوّل الحصيلة إلى 18 هدفا و7 تمريرات حاسمة، بِاحتساب كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

ودخل متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 59.

وبات فريق دينامو زغرب يجمع 82 نقطة في الصدارة، بعد أن نال لقب البطولة في تاريخ سابق. ويشغل هايدوك سبليت المركز الثاني بِرصيد 64 نقطة.