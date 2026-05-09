-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بكرار.. 18 هدفا و7 تمريرات حاسمة

الشروق أونلاين
  • 150
  • 0
بكرار.. 18 هدفا و7 تمريرات حاسمة

عزّز اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار مساء السبت، رصيده التهديفي بِزي نادي دينامو زغرب الكرواتي.

وفاز دينامو زغرب بِثنائية نظيفة على الزائر فريق هايدوك سبليت، في مباراة لحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة الكرواتية.

وسجّل المهاجم بكرار الهدف الأول في الدقيقة الـ 22، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في بطولة كرواتيا.

وتتحوّل الحصيلة إلى 18 هدفا و7 تمريرات حاسمة، بِاحتساب كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

ودخل متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 59.

وبات فريق دينامو زغرب يجمع 82 نقطة في الصدارة، بعد أن نال لقب البطولة في تاريخ سابق. ويشغل هايدوك سبليت المركز الثاني بِرصيد 64 نقطة.

مقالات ذات صلة
علّق على حادثة تشواميني وفالفيردي.. كاسياس يوجه رسالة للاعبي ريال مدريد

علّق على حادثة تشواميني وفالفيردي.. كاسياس يوجه رسالة للاعبي ريال مدريد

نهائي كأس “الكاف”.. هذا ما قاله مدرب اتحاد العاصمة عن مواجهة الزمالك

نهائي كأس “الكاف”.. هذا ما قاله مدرب اتحاد العاصمة عن مواجهة الزمالك

اتحاد العاصمة يريد الإطاحة بالزمالك والفوز بالكأس الثانية

اتحاد العاصمة يريد الإطاحة بالزمالك والفوز بالكأس الثانية

الأردن يعلن رسميا غياب الثنائي النعيمات والقريشي عن المونديال

الأردن يعلن رسميا غياب الثنائي النعيمات والقريشي عن المونديال

اتحاد الشاوية يُكرّر سيناريو “16 جوان 1994”

اتحاد الشاوية يُكرّر سيناريو “16 جوان 1994”

بِالفيديو: براهيمي يزأر ويهدي كأس أمير قطر لـ “الفهود”

بِالفيديو: براهيمي يزأر ويهدي كأس أمير قطر لـ “الفهود”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد