بلاغ من وزارة التربية بخصوص امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها اليوم السبت، 18 أفريل، موجه إلى المترشحين المتمدرسين والأحرار، لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026، أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لسحب استدعاءاتهم الخاصة بالامتحانين.

وسيتم فتح الموقع الخاص بامتحان شهادة التعليم المتوسط، ابتداء من يوم الأحد 19 أفريل 2026 إلى غاية يوم الخميس 21 ماي 2026.

أما الموقع الخاص بامتحان شهادة البكالوريا، فسيتم فتحه ابتداء من يوم الخميس 07 ماي 2026 إلى غاية يوم الخميس 11 جوان 2026.

ووفقا لذات المصدر، يمكن سحب الاستدعاءات لامتحان شهادة التعليم المتوسط عبر الرابط: https://bem.onec.dz

أما بالنسبة لشهادة البكالوريا فعبر الرابط: https://bac.onec.dz

إضافة إلى فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين https://awlyaa.education.dz

كما يمكن للمترشحين المتمدرسين استلامها عن طريق مديري المؤسسات التربوية.