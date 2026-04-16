بلاغ هام لفائدة المستثمرين

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الخميس، عن توفر مجموعة من الأوعية العقارية المهيأة لاحتضان مشاريع استثمارية عبر عدد من الولايات، في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، داعية المستثمرين وحاملي المشاريع إلى التعبير عن رغباتهم لتحديد طبيعة النشاطات التي ستخصص لهذه العقارات.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن الأوعية العقارية المعنية تقع في عدة مناطق صناعية، تشمل المنطقة الصناعية الدوامس بقسنطينة، والمنطقة الصناعية راس الماء بسيدي بلعباس، والمنطقة الصناعية العريشة بتلمسان، إضافة إلى المنطقة الصناعية بوغزول بكل من الجلفة والمدية، والمنطقة الصناعية زعرورة بتيارت.

ودعت الوكالة حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار بهذه الولايات إلى تسجيل اهتماماتهم عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لكل منطقة، وذلك في إطار التحضير لعملية تحديد النشاطات الاقتصادية التي ستحتضنها هذه الأوعية العقارية، وفقًا لاحتياجات المستثمرين، قبل نشرها عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وأكدت أن هذا الإجراء يهدف أساسًا إلى إحصاء رغبات الاستثمار وأخذها بعين الاعتبار عند إطلاق العروض الرسمية، مشيرة إلى أن إيداع طلبات الاستفادة من الأوعية العقارية سيتم حصريًا عبر المنصة الرقمية للمستثمر بعد نشر العروض المتعلقة بها.