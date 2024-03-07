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الجزائر

بلاغ هام لمستعملي الطريق الوطني اتجاه السمار – بابا علي

الشروق أونلاين
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بلاغ هام لمستعملي الطريق الوطني اتجاه السمار – بابا علي

أبلغت مصالح ولاية الجزائر كافة مستعملي الطريق الوطني رقم 38 اتجاه السمار – بابا علي أنه سيتم غلق مسلك واحد أمام حركة المرور بصفة مؤقتة.

وأوضحت مصالح الولاية في بيان لها أن الغلق المؤقت سيكون من أجل وضع العوارض الجاهزة في إطار إنجاز أشغال محطة المترو “عين النعجة”، وهذا في الأوقات المبينة فيما يلي:

  •  يوم الأربعاء 06/03/2024 على الساعة العاشرة ليلا (22 سـا)، إلى غاية يوم الخميس 07/03/2024 على الساعة الخامسة صباحا (05 سـا).
  •  يوم الخميس 07/03/2024 على الساعة العاشرة ليلا (22 سـا)، إلى غاية يوم الجمعة 08/03/2024 على الساعة الخامسة صباحا (05 سـا).
  •  يوم الجمعة 08/03/2024 على الساعة العاشرة ليلا (22 سـا)، إلى غاية يوم السبت 09/03/2024 على الساعة الخامسة صباحا (05 سـا).
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