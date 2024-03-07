بلاغ هام لمستعملي الطريق الوطني اتجاه السمار – بابا علي

أبلغت مصالح ولاية الجزائر كافة مستعملي الطريق الوطني رقم 38 اتجاه السمار – بابا علي أنه سيتم غلق مسلك واحد أمام حركة المرور بصفة مؤقتة.

وأوضحت مصالح الولاية في بيان لها أن الغلق المؤقت سيكون من أجل وضع العوارض الجاهزة في إطار إنجاز أشغال محطة المترو “عين النعجة”، وهذا في الأوقات المبينة فيما يلي: