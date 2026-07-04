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بلاغ هام من الصندوق الوطني للتقاعد

الشروق أونلاين
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بلاغ هام من الصندوق الوطني للتقاعد
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الصندوق الوطني للتقاعد

دعا الصندوق الوطني للتقاعد جميع المستفيدين من منح أو معاشات التقاعد من مواليد شهر جويلية إلى تجديد وثائقهم الثبوتية خلال شهر جويلية 2026، عبر تطبيق “تقاعدي” (RetraiteDz)، في إطار تسهيل إجراءات التجديد وتفادي عناء التنقل إلى الوكالات.

وأوضح الصندوق أن عملية التجديد تتم إلكترونيًا باستخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE)، بما يتيح للمتقاعدين استكمال الإجراءات بسرعة وأمان من منازلهم.

وبيّن أن إجراءات التجديد تختلف بحسب نوع التقاعد، حيث يكتفي المستفيدون من التقاعد المباشر بتأكيد الحياة عبر خاصية التعرف على ملامح الوجه، بينما يتعين على المستفيدين من التقاعد المنقول تأكيد الهوية بالطريقة نفسها، مع تحميل الوثائق المطلوبة مباشرة عبر التطبيق وفقًا لكل حالة.

وأكد الصندوق أنه بمجرد استكمال العملية بنجاح، يتلقى المستفيد إشعارًا عبر تطبيق “تقاعدي” يؤكد إتمام تجديد الوثائق عن بُعد.

وذكّر الصندوق الوطني للتقاعد بأن نظام التجديد السنوي للوثائق يعتمد على شهر ميلاد كل متقاعد، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، داعيًا المعنيين إلى استخدام تطبيق “تقاعدي” لإنجاز العملية بكل سهولة ودون الحاجة إلى التنقل.

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