بلايلي وبونجاح يعتزمان الإعلان عن “تقاعدهما” قبل سبتمبر

بعد اعتزال محرز وبن سبعيني وماندي

كشفت مصادر “الشروق”، عن نيّة ثُنائي المنتخب الوطني، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي في إنهاء مسيرتهما الدولية، ومن ثمّ الاعتزال عن اللعب للمنتخب الأول في المرحلة القادمة بسبب تقدّمهما في السن، حيث يبلغ الأول 35 سنة والثاني 34 سنة، فضلا عن كون اللاعبين يرغبان في ترك مكانتهما للجيل الصاعد اقتداء بالقائد رياض محرز وكذا رامي بن سبعيني وعيسى ماندي، الذين قرّروا وضع حدّ لمسيرتهم مع المنتخب الوطني عقب المشاركة الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2026، علمًا أنّ التشكيلة الوطنية ستكون بداية من نهاية شهر سبتمبر المقبل على موعد مع خوض غمار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 التي ستحتضنها كلّ من كينيا، أوغندا وتنزانيا في الفترة ما بين 19 جوان إلى 17 جويلية من العام المقبل 2027، بمواجهة منتخبي زامبيا وبوروندي.

وقالت ذات المصادر، إنّ بلايلي وبونجاح اللذين تربطهما علاقة وطيدة حتّى خارج المستطيل الأخضر، سيعلنان عن قرارهما بالاعتزال نهاية شهر أوت القادم، أي قبل تاريخ التوقّف الدولي المقبل، الذي سيعرف تعيين مدرّب جديد للمنتخب الأوّل خلفًا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش، ما يعني أنّ خليفة الأخير سيكون مُجبرًا على إيجاد تعداداً مكتملاً في ظرف قياسي يخوض به غمار التصفيات القادمة، تماشيًا والتغييرات التي ستطرأ على المنتخب من طاقم فنّي ولاعبين عقب اتّخاذ البعض قرار الاعتزال دوليًا.

كما أضافت المصادر ذاتها، أنّ بغداد بونجاح وعلى وجه الخصوص، كان قد مرّ بمرحلة عصيبة في الفترة الأخيرة عقب اتخاذ بيتكوفيتش قرار عدم إدراج اسمه ضمن القائمة المشاركة في نهائيات كأس العالم، وهو ما أثّر بشكل سلبي على معنويات اللاّعب الذي اتّخذ قرار الاعتزال بشكل رسمي في قرارة نفسه، خصوصاً وأنّ بيتكوفيتش كان قد تجاهل بونجاح كثيراً منذ نهاية “الكان” الأخيرة التي جرت في المغرب، فضلا عن اتّخاذه قرار استبعاده لأسباب انضباطية، بحسب تبريراته، وهو الذي كان اسمه مُدرجا ضمن القائمة الموسّعة التي ضمّت 55 لاعباً، علما أنّ بونجاح يُعدّ من بين أفضل المهاجمين الذين مرّوا على المنتخب الوطني منذ الاستقلال، حيث بصم على إحصائيات مُميّزة مع “الخضر” وكذا نادي الشّمال القطري الذي يلعب له، وقبلها مع السد.

أمّا بخصوص بلايلي، الذي كان على دراية مُسبقة بعدم مرافقة المنتخب إلى المونديال بسبب العقوبة التي سُلّطت عليه وكذا الإصابة التي أنهت آماله في العودة السريعة إلى التشكيلة الوطنية وكذا ناديه الترجّي التونسي، ليطوي بذلك “ابن الباهية” وهران حُلم الطفولة، رغم وزنه الكبير في المنتخب ومساهمته في تحقيق نتائج إيجابية في مناسبات عديدة، خصوصا وأنّه كان من بين “مهندسي” التتويج القارّي في “كان” 2019 في مصر، قبل أن تُصبح مشاركته مع المنتخب الوطني غير منتظمة منذ تعيين بيتكوفيتش على رأس العارضة الفنيّة للمنتخب نهاية فيفري 2024، علماً أنّ بلايلي يملك في سجله 58 مباراة مع المنتخب الوطني ضمن مختلف المسابقات، أسهم في 37 هدفا ما بين تمريرات وتسجيل، ليغيب عن “كان” 2025 وكذا كأس العرب الأخيرة التي جرت في قطر.