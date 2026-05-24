بلايلي يعود لـ “وخز” خصومه

عاد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الأحد، إلى صفوف المنتخب الوطني لكن من طريق آخر.

ومعلوم أن صانع الألعاب بلايلي غائب عن المنافسات الرسمية منذ نوفمبر الماضي، بِسبب تعرّضه لِإصابة خطيرة على مستوى الركبة، وإجرائه عملية جراحية، أنهت موسمه الرياضي مبكّرا.

ونشر يوسف بلايلي صورة له بِرفقة زميله بغداد بونجاح، تُظهر احتفالهما بِزي المنتخب المحلي الجزائري بِإحراز لقب كأس العرب 2021 بِقطر.

وأرفق ابن وهران الصورة بِأغنية، يتحدّث صاحبها عن رحيله وهو لا يعبأ بما فقده!

وأوّل معلّقون فحوى الصورة في منصات التواصل الاجتماعي، بِأن بلايلي يُشير إلى عدم مشاركته رفقة بونجاح في كأس العالم التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل. كما زعم بعضهم أن “الفاف” تنكّرهم لجميل هذَين اللاعبَين الموهوبَين، اللّذَين قدما خدمات جليلة لـ “محاربي الصحراء”.

يُذكر أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش سيُعلن عن قائمة المونديال في الـ 31 من ماي الحالي، وعادة في مثل هذا النوع من المواعيد، يُعاني المتاجرون باللاعبين (البزناسية) ما يُشبه ليلة أرق للمرأة الحامل!

يبقى فقط أن بلايلي – ومثل غالبية مطربي “الراي” ومشتقاتهم من المتسرّبين من المدرسة – يهيمون بِلغة “موليير” رغم أنهم لا يُجيدونها…وبِمجرّد ما تتلقّف آذان أحدهم كلمة فرنسية، يُوظّفها بِالسرعة الإلكترونية، دون أن يعبأ بسلامتها اللغوية من عدمها.