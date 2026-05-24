-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلايلي يعود لـ “وخز” خصومه

علي بهلولي
  • 745
  • 0
بلايلي يعود لـ “وخز” خصومه

عاد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الأحد، إلى صفوف المنتخب الوطني لكن من طريق آخر.

ومعلوم أن صانع الألعاب بلايلي غائب عن المنافسات الرسمية منذ نوفمبر الماضي، بِسبب تعرّضه لِإصابة خطيرة على مستوى الركبة، وإجرائه عملية جراحية، أنهت موسمه الرياضي مبكّرا.

ونشر يوسف بلايلي صورة له بِرفقة زميله بغداد بونجاح، تُظهر احتفالهما بِزي المنتخب المحلي الجزائري بِإحراز لقب كأس العرب 2021 بِقطر.

وأرفق ابن وهران الصورة بِأغنية، يتحدّث صاحبها عن رحيله وهو لا يعبأ بما فقده!

وأوّل معلّقون فحوى الصورة في منصات التواصل الاجتماعي، بِأن بلايلي يُشير إلى عدم مشاركته رفقة بونجاح في كأس العالم التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل. كما زعم بعضهم أن “الفاف” تنكّرهم لجميل هذَين اللاعبَين الموهوبَين، اللّذَين قدما خدمات جليلة لـ “محاربي الصحراء”.

يُذكر أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش سيُعلن عن قائمة المونديال في الـ 31 من ماي الحالي، وعادة في مثل هذا النوع من المواعيد، يُعاني المتاجرون باللاعبين (البزناسية) ما يُشبه ليلة أرق للمرأة الحامل!

يبقى فقط أن بلايلي – ومثل غالبية مطربي “الراي” ومشتقاتهم من المتسرّبين من المدرسة – يهيمون بِلغة “موليير” رغم أنهم لا يُجيدونها…وبِمجرّد ما تتلقّف آذان أحدهم كلمة فرنسية، يُوظّفها بِالسرعة الإلكترونية، دون أن يعبأ بسلامتها اللغوية من عدمها.

مقالات ذات صلة
لاعبون أساسيون مع “الخضر” لم ينهوا موسمهم الكروي بعد

لاعبون أساسيون مع “الخضر” لم ينهوا موسمهم الكروي بعد

تحديد تواريخ ومواقيت الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى

تحديد تواريخ ومواقيت الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى

إصابة مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين

إصابة مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين

رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الصحفي والمعلق الرياضي إدريس دقيق

رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الصحفي والمعلق الرياضي إدريس دقيق

شايبي ضمن القائمة المعنية بالمشاركة في المونديال

شايبي ضمن القائمة المعنية بالمشاركة في المونديال

مباراة كلّ يومَين لِبطل إفريقيا!

مباراة كلّ يومَين لِبطل إفريقيا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد