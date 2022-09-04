بلد جديد في قائمة الاقتصادات الـ5 الأكبر في العالم

أصبحت الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم بدلا من بريطانيا، حسب ما رصده تقرير لصحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية المتخصصة.

وبلغ حجم الاقتصاد الهندي من حيث القيمة النقدية إلى غاية نهاية مارس الماضي 854.7 مليار دولار أمريكي. مقابل 816 مليار دولار بالنسبة للمملكة المتحدة.

ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، ستتجاوز الهند المملكة المتحدة على أساس سنوي هذا العام، مما يضعها في المركز الخامس بعد الولايات المتحدة، الصين، اليابان، وألمانيا.

وظلّت الهند مستعمرة بريطانية لعدة قرون، إلى غاية استقلالها في عام 1947. وقد وطّد التاج البريطاني سيطرته الاقتصادية على الأراضي الهندية، منذ بداية القرن الـ17 عن طريق شركة الهند الشرقية.