بلعابد: تراجع كبير في حالات الغش خلال بكالوريا 2022

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، أن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة تميزت على سابقاتها من الدورات بـ “أداء جيد” وتراجع كبير في حالات الغش.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمقر الديوان الوطني لامتحانات و المسابقات بالقبة لدى اشرافه على خروج فريق طبع أسئلة بكالوريا دورة جوان 2022 من الحجر الذي دام 40 يوما, أن بكالوريا هذه السنة تم اجتيازها “بامتياز” وتميزت على سابقاتها من دورات ب”أداء جيد”.

وحسب بلعابد، تميزت الدورة بتسجيل “تراجع كبير في حالات الغش في الإمتحانات وهذا بفضل المجهودات التي بذلتها كل أجهزة الدولة عبر أكثر من 2500 مركز اجراء بالوطن”، مشيرا إلى نوعية الاسئلة التي كانت ”خالية من الأخطاء” من حيث المضمون وكانت “في صميم ما درسه التلاميذ حضوريا خلال السنة الدراسية”.

وبالمناسبة، هنأ الوزير فريق العمل الذي سهر على إنجاح هذا الموعد و حرصهم على” صيانة الأمانة” و”مصداقية البكالوريا”، مشيرا أن نتائج الامتحانات المدرسية الوطنية ستكون في “موعدها”.

وفي تصريح للصحافة قال الوزير ردا على سؤال حول توقعاته لنسبة النجاح الوطنية في البكالوريا بأنه “لا يمكن توقع نسبة النجاح” لأنها “مرتبطة بعدة معطيات” من بينها “التحكم في ظروف التمدرس، اتمام البرامج و تنظيم الامتحان” مطمئنا التلاميذ بالمناسبة بأن النتائج “ستعكس المجهود الذي قامت به الوزارة والدولة الجزائرية ككل”.

بدوره قدم مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات عبد المجيد بلقاسمي، الشكر والتقدير لجميع أعضاء فريق الطبع الذين عملوا لمدة قاربت 40 يوما كاملة، بمعدل 12 ساعة في اليوم.

وكان الوزير قد صرح أنه سيتم الاعلان عن نتائج شهادة البكالوريا في غضون الاسبوع الثالث أو بداية الاسبوع الرابع من شهر يوليو المقبل في حين تصدر نتائج شهادة التعليم المتوسط نهاية الشهر الجاري.

هذه تعليمات بلعابد لمديري التربية عشية امتحان البكالوريا

ويوم 11 جوان 2022، ترأس وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أشغال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، حضرها مديرو التربية وإطارات من الإدارة المركزية، لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب التقيد بها عشية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة 2022.

وجاء في بيان للوزارة “وأشاد الوزير بالجميع، نظير المجهودات المبذولة من طرفهم في تنظيم شهادة التعليم المتوسط والتي جرت في ظروف هادئة وحسنة جدا، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز في تنظيم وتأطير امتحان شهادة البكالوريا ووجوب التقيد بالتعليمات والتوجيهات المقدمة إليهم، والقيام بكل الإجراءات بدقة وانضباط ويقظة عالية حتى نوفّر للمترشحين الظروف المواتية خلال أيام إجراء هذا الامتحان”.

كما أشار الوزير إلى مجموع الإجراءات الضرورية والواجب العمل بها، كلٌ في حدود مسؤولياته وتحت الإشراف المباشر لمدير التربية في الولاية التي يشرف عليها، وهذا قبل، أثناء وبعد الامتحان، مشددا على ضرورة الحضور الشخصي لهذا الأخير أثناء توزيع مواضيع الامتحان على رؤساء المراكز، رفقة ممثل الوزارة ورئيس اللجنة الولائية للملاحظين، والحرص على تطبيق الإجراءات الخاصة بمراكز الإجراء خصوصا فيما يتعلق بالانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين، ولمواقيت الدخول وكذلك التوقيت الرسمي لفتح أظرفة الامتحانات وعدم الإخلال بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن.

كما أكد على ضرورة توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز إعادة التربية، والحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به.