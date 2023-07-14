بلعابد يستقبل الفائزين في الأولمبياد العالمية للرياضيات (صور)

بعد عودتهم اليوم من اليابان..

جانب من الاستقبال

استقبل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الجمعة، بمطار هواري بومدين، الوفد الجزائري الفائز في الأولمبياد العالمية للرياضيات “IMO” باليابان.

وتحصل الوفد الجزائري المتكوّن من ستة تلاميذ ومدرّبيهم على ميداليتين برونزيتين وأربعة شهادات شرفية، من بين وفود 112 دولة مشاركة، في الفترة ما بين 02 و13 جويلية.

وأشار بيان وزارة التربية أن هذه النتائج “مشرّفة جدا” لم تسجل مثلها منذ بداية مشاركة الجزائر في هذه المنافسة الدولية المرموقة في سنة 1977.

وتحصل التلميذان دراش شمس الدين عبد العالي وكنان يوسف، المتمدرسان بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بولاية الجزائر، على الميداليتين البرونزيتين.

وحسب بيان الوزارة، التلاميذ الحائزون على الشهادات الشرفية:

مدور محمـد وسيل من ثانوية رابح بيطاط بولاية الجزائر

بوفجيغن عبد النصير من ثانوية مصطفى بن بولعيد بولاية باتنة

مـداح أحمـد عدنـان من ثانوية الفتح بولاية البليدة

دليـل يـاسيـن، من ثانوية الرياضيات “محند مخبي” بولاية الجزائر

وأكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد على الأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد لرعاية النخبة المدرسية ومرافقتها.

وأضاف الوزير: “ما النتائج غير المسبوقة التي سجلتها الجزائر خلال مشاركتها هذه السنة في هذه المنافسة إلا إثبات لوجاهة المقاربة والإجراءات المتخذة في هذا المجال”.