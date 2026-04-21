بلعيد يُعلّقُ آمالاً على المونديال… ويرفضُ عرضاً من مولودية الجزائر

شبيبة القبائل بشعار تجديد العهد مع الانتصارات ضدّ أقبو

قالت مصادر “الشروق”، إنّ المُدافع الدولي لشبيبة القبائل، زين الدين بلعيد، قرّر”مبدئيًا” المواصلة بألوان “الكناري” إلى غاية نهاية عقده والفريق بتاريخ 30 جوان 2028، قاطعًا بذلك الطريق وبشكل مباشر على فريق مولودية الجزائر الذي طلب خدماته في الأيّام القليلة الماضية، بعدما اقترح عليه القائمون على شؤون النّادي العاصمي شراء عقده كاملاً، مُقابل الدّفاع عن ألوان المولودية بداية من الموسم الكروي المقبل.

والذي سيكونُ فيه زملاء نعيجي على موعد مع خوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا من جديد، علمًا أنّ بلعيد الذي سيُشارك رفقة المنتخب الوطني في كأس العالم القادمة المقرّرة هذه الصائفة في المكسيك، كندا والولايات المتّحدة الأمريكية، كان قد تألّق بشكل مُلفت في تربّص مارس الأخير في تشكيلة بيتكوفيتش، الأمر الذي جعل الأهلي المصري يُعيد فتح ملفّ إنتدابه من جديد، غير أنّ بلعيد يرفضُ حالياً الفصل في مستقبله مُبكّراً.

وأضافت ذات المصادر، أنّ بلعيد يُعلّقُ آمالًا كبيرة على المونديال القادم، خصوصًا في حال مشاركته مع “الخضر” أساسيًا وتألّقه بشكل مُلفت، وهو ما سيفتحُ له حتماً أبواب الظّفر بعقد احترافي في أحد النّوادي الأوروبية على وجه الخصوص، وهو الهدف الذي يطمح إليه بلعيد، الأمر الذي جعله يؤكد مبدئياً بقاؤه في شبيبة القبائل إلى غاية نهاية شهر جوان القادم.

وفي سياق آخر، ستكون الشبيبة على موعد، اليوم، مع خوض لقاء متأخّر عن الجولة 18 من الرّابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، ضدّ أولمبيك أقبو، على ملعب “الوحدة المغاربية” في بجاية، إذ يُعلّقُ المدرّب المؤقّت رابح بن صافي آمالاً كبيرة على موعد اليوم من أجل حصد النقاط الثلاث لمراقبة سباق “البوديوم” عن قُرب، ومن ثمّة إنهاء الموسم في مرتبة مؤهّلة لمشاركة إفريقية في الموسم الجديد.

هذا، ومن المُنتظر أن يُجري المدرّب بن صافي بعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية في لقاء اليوم، مقارنة بتلك التي خاضت لقاء الجولة 27 ضدّ مُستقبل الرويسات، بالنّظر إلى أهميّة المباراة وطابع “الداربي” الذي يطغى على اللّقاء، حيث يتّجه بن صافي نحو الاعتماد على الثُلاثي محيوص، آخريب ومسعودي في الهجوم منذ ضربة البداية، فضلاً عن الزجّ بالسنغالي باباكار صار، الإيفواري آرثور بادا ومصطفى بوط على مستوى الوسط، في وقت سيكونُ الثنائي بلعيد ومداني في محور الدّفاع لتأمين الخطّ الخلفي إلى جانب تجديد الثّقة في الحارس مرباح غايا.