بلغالي: “سنقدم أفضل ما لدينا في المونديال”

قال مدافع المنتخب الوطني رفيق بلغالي، إن الفوز في الودية الأولى أمام هولندا، مهم جدا لـ”الخضر” من الناحية المعنوية.

وأضاف بلغالي في المنطقة المختلطة، على هامش آخر حصة تدريبية قبل التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية: ” الفوز على هولندا مهم جدًا من الناحية المعنوية أمام منتخب كبير، لكن ما يزال أمامنا الكثير لتحسينه من ناحية الأداء”.

وعن التحضير للمباراة الأولى في المونديال أمام الارجنتين، أضاف، مدافع “الخضر”: “سنحضر لمواجهة الأرجنتين بالطريقة نفسها التي نحضر بها لأي مباراة أخرى”.

وأكد بلغالي أن المنتخب الوطني سيكون في الموعد، وأن كل العناصر الوطنية ستعمل على تقديم أفضل ما لديها”.

كما عبّر بلغالي عن اعتزازه بالمشاركة مع “الخضر” في المونديال: ” المشاركة في منافسة كأس العالم هي حلم كل لاعب، وهناك شعور خاص وأنت تشارك مع بلدك في المونديال”.