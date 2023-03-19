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رياضة

بلماضي: الوافدون الجدد أبانوا عن رغبة كبيرة في تمثيل الجزائر

عمر سلامي
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بلماضي: الوافدون الجدد أبانوا عن رغبة كبيرة في تمثيل الجزائر
ح.م
جمال بلماضي

أكد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، أن الوافدين الجدد إلى المنتخب الوطني في صورة أيت نوري وشعيبي وغيرهم أبانوا عن رغبة كبيرة في الالتحاق بالمنتخب.
وقال بلماضي متحدثا عن الوافدين الجدد الذين فضلوا اللعب لـ “الخضر”: ” تأثرت كثيرا، برغبتهم الشديدة في حمل الألوان الوطنية، وهناك لاعب من بينهم تلقى دعوتين منتخب فرنسا لأقل من 23 سنة، ومنتخب اقل من 20 سنة لكنه فضل الجزائر”.

وتابع بلماضي: ” نفس الخطوات اتبعناها في إقناع اللاعبين المغتربين، اعتماد على المشروع والأهداف، ثم تأتي الإجراءات الإدارية، والآن نجني ثمار تلك المجهودات”.

وكشف بلماضي أن المحادثات مع حسام عوار وأيت نوري استغرقت 4 سنوات، وتوجت بالتحاق الثنائي بالمنتخب”.

وأضاف بلماضي، في ندوة صحفية نشطها صبيحة الأحد، بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل مبارتي النيجر، أن أبواب المنتخب تبقى دائما مفتوحة أمام اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة.

“التأهل إلى المونديال صعب رغم زيادة عدد المنتخبات”

وقال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن تصفيات المونديال تبقى صعبة رغم زيادة عدد ممثلي إفريقيا في بطولة كأس العالم المقبلة إلى 9 منتخبات.

وأضاف بلماضي في هذا السياق: ” الوقت يمر بسرعة، وسنجد أنفسنا أمام التصفيات المؤهلة للمونديال، التي ندرك دائما أنها صعبة في إفريقيا”.

ويواجه المنتخب الوطني، النيجر، يوم 23 مارس الجاري، بملعب نيلسون مانديلا، بالعاصمة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 ، قبل أن يتنقل إلى تونس، لمواجهة نفس المنافس يوم 27 مارس، في إطار الجولة الرابعة.

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