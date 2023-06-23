بلماضي يطلب من زفيزف استقبال تنزانيا ومصر على ملعب 19 ماي 1956

التقى برئيس "الفاف" على هامش نهائي كأس الجمهورية

قالت مصادر “الشروق”، إن مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، الذي حضر نهائي كأس الجمهورية، الخميس، الذي دار بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف، على ملعب “ميلود هدفي” في وهران، كان قد التقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف..

واغتنم بلماضي الفرصة، للحديث معه عن المرحلة المقبلة، إلى غاية شهر سبتمبر، وبعدها تصفيات كأس العالم 2026 المقررة في منتصف نوفمبر القادم، طالبا منه في الوقت ذاته استقبال منتخب تنزانيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، التي ستجري في كوت ديفوار، بتاريخ 4 سبتمبر المقبل، على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، بطلب من اللاعبين أيضا الذين ارتاحوا كثيرا في آخر ودية خاضوها قبل أقل من أسبوع ضد المنتخب التونسي التي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وقالت ذات المصادر، إن بلماضي كان قد اجتمع بالقائد رياض محرز فور الوصول إلى مدينة عنابة وكذا عقب نهاية اللقاء أيضا، حيث عبر له “نجم” مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إعجابه وبقية رفاقه بملعب عنابة، الذي قال عنه إنه تحفة، معبرا في ذات الوقت عن إعجابه أيضا بأرضية ميدان 19 ماي 1956 التي ارتاح كثيرا لها اللاعبون، علما أن المنتخب الوطني سيكون أيضا على موعد ودي مع نظيره المصري، قبل مواجهة تنزانيا الرسمية شهر سبتمبر، حيث يفضل أشبال بلماضي خوضها على ملعب عنابة، في انتظار ترسيم المباراة الودية بين الاتحادين المصري والجزائري في قادم الأيام.

إضافة إلى كل هذا، فإن مقر إقامة “الخضر” في الفندق العسكري في عنابة كان له وقع إيجابي على اللاعبين، الذين ارتاحوا كثيرا لمقر الإقامة، مؤكدين أن ذلك سمح لهم بالتحضير في هدوء لودية تونس، على اعتبار أن مقر الإقامة كان بعيدا عن الجماهير المحبة للمنتخب الوطني مقارنة بالتربصات السابقة.

يشار أن محرز كان قد ظهر في فيديو على “اليوتوب” جمعه برئيس الاتحاد المحلي للكرة جهيد زفيزف، وصف فيه أرضية ملعب 19 ماي 1956 بالرائعة، التي شبهها قائد المنتخب بأرضية ميدان “الاتحاد” التابع لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يلعب له رياض محرز.