بلمهدي يشارك في ندوة الحج الكبرى بمدينة جدة

يشارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، اليوم الأربعاء، في فعاليات ندوة الحج الكبرى التي تُعقد بمدينة جدة السعودية.

وحسب بيان للوزارة، يرافق الوزير في الندوة وفد يضم سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية شريف وليد، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، أ.د الطاهر برايك.

وتُعدّ ندوة الحج الكبرى من أبرز الملتقيات العلمية والفكرية المصاحبة لموسم الحج، إذ تشكّل فضاءً سنويًا يجمع العلماء والمفكرين ورؤساء بعثات الحج من مختلف دول العالم الإسلامي، لبحث القضايا المتصلة بخدمة الحجاج والارتقاء بأداء المناسك، إلى جانب ترسيخ القيم الروحية والإنسانية للحج، وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل والتعاون بين الشعوب الإسلامية في أجواء علمية وتنظيمية تعكس المقاصد السامية لهذه الشعيرة المباركة.

وقد افتُتحت الفعاليات صباح اليوم باللقاء الخاص برؤساء مكاتب شؤون الحجاج، حيث يُعدّ هذا اللقاء موعدًا سنويًا لضبط الترتيبات المتعلقة بإطلاق الموسم، ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والخدماتية الكفيلة بضمان أداء المناسك في أفضل الظروف، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتنسيق الجهود بين مختلف البعثات والجهات المشرفة على تنظيم الموسم.

