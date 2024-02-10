بلوزداد يقترب من المولودية واتحاد سوف يختنق

قلّص الوصيف شباب بلوزداد الفارق بينه وبين الرّائد فرق مولودية الجزائر مساء السبت، إلى خمس خطوات.

وفاز شباب بلوزداد على ضيفه اتحاد سوف، بِرسم الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية، فبات يتخلّف بِفارق 5 نقاط فقط عن مولودية الجزائر. فيما تدهورت وضعية اتحاد سوف بعد أن مُني بِالهزيمة رقم “14” تواليا.

وانتهت المقابلات الثلاث المتبقّية بِفوز الفرق المحلّية شباب قسنطينة وشبيبة القبائل واتحاد بسكرة، وحسّنت مراكزها في جدول الترتيب.

وتألّق المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا بِتسجيله ثنائية لِمصلحة فريقه شباب بلوزداد، فرفع غلّته إلى 8 أهداف.

وتُجرى المباراة الجوارية بين اتحاد العاصمة ونادي البارادو مساء هذا الأحد، بينما تأجّل لقاء نجم بن عكنون ومولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق.

النتائج الفنية:

ش.بلوزداد 2 – ا.سوف 0

ش.قسنطينة 2 – م.البيّض 1

ش.القبائل 1 – ن.مقرة 0

ا.بسكرة 2 – ش.الساورة 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 36ن (ناقص مباراة)

2- ش.بلوزداد 31ن

3- ش.قسنطينة 27ن

4- و.سطيف 27ن

5- ن.البارادو 26ن (ناقص مباراة)

6- ا.العاصمة 26ن (ناقص مباراة)

7- ش.القبائل 25ن

8- ا.بسكرة 24ن

9- ا.خنشلة 23ن

10- ش.الساورة 22ن

11- م.البيّض 21ن

12- ج.الشلف 17ن

13- ن.مقرة 17ن

14- ن.بن عكنون 10ن (ناقص مباراة)

15- م.وهران 10ن

16- ا.سوف 4ن