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الجزائر

بمناسبة عاشوراء.. الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر

الشروق أونلاين
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بمناسبة عاشوراء.. الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر
ح. م
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في بيان مشترك اليوم الإثنين، 22 جوان، أن يوم الخميس 25 جوان، المصادف للعاشر من محرم، عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة يوم عاشوراء.

وأفاد البيان أنه “بمناسبة يوم عاشوراء، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم، فإن يوم الخميس العاشر من محرم 1448/ هجري، الموافق لـ 25 يونيو 2026، يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأشار البيان إلى أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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