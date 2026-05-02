بنحو 188 ألف برميل يوميًا..”أوبك+” يتجه لزيادة طفيفة في إنتاج النفط خلال جوان

أفاد مصدران مطلعان على توجهات تحالف أوبك+ بأن سبع دول أعضاء اتفقت مبدئيًا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا خلال شهر جوان، وذلك قبيل اجتماع التحالف المقرر عقده غدًا الأحد.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، تواصل الدول الأعضاء تنفيذ خططها رغم انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتحالف.

وأشار المصدران إلى أن الزيادة المرتقبة تُعد رمزية إلى حد كبير في الوقت الحالي، في ظل توقف معظم الشحنات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران، والتي تتسبب في اضطراب أكبر بكثير في إنتاج الدول الأعضاء مقارنة بالأهداف المتفق عليها داخل المجموعة.