بنسبة 75%.. “ديب سيك” الصينية تقدم خصما على نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “ديب سيك” الصينية عن تقديم خصم بنسبة 75% للمطورين على نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الذي كشفت عنه مؤخرًا تحت اسم “ديب سيك-V4-برو”، على أن يستمر العرض حتى الخامس من ماي المقبل، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضحت الشركة أنها خفّضت أيضًا أسعار عمليات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقتة للإدخال عبر مجموعة واجهات برمجة تطبيقات “ديب سيك” بالكامل، لتصبح عند مستوى 10% فقط من السعر الأصلي، بحسب ما ورد في منشور لها على منصة “إكس”.

ويأتي هذا التخفيض في إطار سياسة تسعيرية جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي بين المطورين وتوسيع نطاق اعتماده في التطبيقات المختلفة، عبر تقليل تكاليف الوصول إلى خدماته الأساسية.