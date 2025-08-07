بنك الجزائر يذكّر بمنع “أي تحويل” لوجهة استخدام مبلغ حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج

"رحلات منظمة إلى الخارج تتضمن بعض الممارسات المخالفة"

جدّد بنك الجزائر يوم الخميس في بيان، تذكير المستفيدين من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج، بمنع “أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة المبلغ الممنوح”.

جاء هذا بعد “تداول محتويات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تروّج لأنشطة رحلات منظمة إلى الخارج، تتضمن بعض الممارسات المخالفة”، يقول البيان.

وذكّر البيان في ذات السياق، بأن “أحكام التعليمة رقم 05-2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، تنصّ صراحة على “منع أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة استخدام مبلغ حق الصرف”.

وتابع البيان أن “مثل هذه التصرفات، تعرّض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول”. مشدّدا على أن “المبلغ الممنوح:

يُعدّ حقًا شخصيًا، يُخصص حصريًا للمستفيد منه،

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسليمه لطرف ثالث، تحت طائلة المتابعات القضائية”.

القائمة الكاملة للبنوك المعنية بمنح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج

11 بنكا عموميا وخاصا، يمكن للجزائريين المقيمين الراغبين في الاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج، التقرّب من وكالاتها لحجز الصرف بقيمته الجديدة.

ففي 19 جويلية الماضي، أعلن بنك الجزائر في بيان، أنه يتوجّب على الراغبين في الاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفترات تتجاوز 7 أيام، القيام بحجز الأموال 3 أيام عمل على الأقل قبل موعد السفر.

ويجرى ذلك في فرع من شبكة بنك الجزائر، أو أي وكالة بنكية للمصارف المعنية حاليًا بتوفير حقّ الصرف، وهي وفق ما يظهر على الموقع الرسمي للبنك المركزي:

البنك الوطني الجزائري BNA،

بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR،

الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك CNEP banque،

البنك الخارجي الجزائري BEA،

بنك التنمية المحلية BDL.

القرض الشعبي الجزائري CPA.

وبنك الخليج الجزائر AGB.

سوسيتي جينيرال Société Générale Algérie،

ترست بنك Trust Bank Algeria،

فرانس بنك Fransabank El-Djazair،

بنك السلام Al Salam Bank-Algeria.

رسميا: “منحة السفر” بقيمتها الجديدة بداية من 20 جويليةبعد إضافة 4 بنوك جديدة

ووقّع محافظ بنك الجزائر على التعليمة المتعلقة بحقّ الصرف للسفر إلى الخارج، أو ما يعرف بمنحة السفر. بعد رفع قيمتها إلى 750 يورو للمواطنين البالغين 300 يورو للقصّر.

وتحدّد التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 20 جويلية 2025، مبلغ وشروط تخصيص حق الصرف للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.

وتنصّ تعليمة بنك الجزائر على أن المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف، يحدّد بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري لـ 750 يورو. أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر.

أو 300 يورو، أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة، وأقل من 19 سنة.

اشتراط الإقامة خارج الوطن 7 أيام وما فوق للاستفادة من حق الصرف

ويشترط للاستفادة من حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن تساوي أو تفوق 7 أيام.

ويجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري، لمبلغ حق الصرف، خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل قبل تاريخ الرحلة. لدى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك.

ويتم تسليم وصل يثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري للمستفيد. كما يتوجب على المستفيد من هذا الحق تقديم الوثائق التالية:

وثيقة سفر ذهاب / إياب، أو وصل ضريبة السفر البري، ووثيقة إثبات دفع ضريبة الوقود،

جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد،

نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر،

نسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء.

وعند الاقتضاء، يمكن لأي مواطن مقيم أن يقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه لصالح زوجه أو ذوي حقوقه. وذلك بتقديم شهادة عائلية تثبت صلة القرابة.

4 شروط أساسية للاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج السنّ (فوق 19 سنة للبالغين، وبين 12 وأقل من 19 سنة للقصّر)،

تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف يوم العملية.

أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن تساوي أو تفوق 7 أيام.

تقديم وثائق عند الطلب، وأخرى عند استلام مبلغ حقّ الصرف.

تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف يوم العملية

ويحدّد سعر الصرف المطبّق لحساب القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف، بسعر الصرف يوم تنفيذ العملية.

ويتم تسليم المبلغ بالعملة الصعبة، من قبل شبابيك بنك الجزائر على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني. بعد تقديم الوثائق الثبوتية الآتية:

جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد،

بطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو شركة نقل بحري،

وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.

وبالنسبة للمسافرين عن طريق البرّ، يتم دفع مبلغ حق الصرف أثناء القيام بإجراءات عبور الحدود، بتقديم:

جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد،

ووصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.

متابعات جزائية ضد تحويل استخدام حقّ الصرف لطرف ثالث

وتُلزم التعليمة المستفيدين الذين قضوا مدة إقامة فعلية أقل من 7 أيام بعد سفرهم، بإعادة المبلغ إلى فروع بنك الجزائر. في غضون 5 أيام عمل من تاريخ عودتهم.

كما يجب على المستفيد ارجاع مبلغ حق الصرف الممنوح، في حالة إلغاء السفر أيضا. علما أن عدم الامتثال لأحكام التعليمة، يعرّض صاحبه إلى فقدان حق الصرف لمدة 5 سنوات.

إلى جانب ذلك، يعتبر عدم الامتثال لأحكام التعليمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. ويُعرّض مرتكبيها لمتابعات جزائية، لا سيما:

اللجوء إلى أي مناورة تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف عن غرضه. بما يؤدي إلى وضعه بين أيدي طرف ثالث، لا يحق له أن يكون المستفيد الحقيقي منه.

وتُشير تعليمة بنك الجزائر في ختامها، إلى إمكانية تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه. بنفس الأشكال التي تم اعتمادها، مراعاة لجدوى ميزان المدفوعات.

وفي 10 فيفري الماضي، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اجتماع عمل حول تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرّها في منحة السفر.

وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محافظ بنك الجزائر، وزير المالية، والمدير العام للجمارك.

وأمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي، برفع المنحة السياحية إلى 750 يورو في السنة للمسافر البالغ، و300 أورو للمسافرين القصر. إلى جانب رفع منحة الحج إلى 1000 دولار.

وقد هيّأت المصالح المعنية مكاتب جديدة لصرف العملة الصعبة، بالمطارات والمحطات البحرية لنقل المسافرين والمعابر الحدودية البرية.