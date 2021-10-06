بن بوزيد: جلسات وطنية لإصلاح المنظومة الصحية قبل نهاية 2021

لدى استقباله ممثلي نقابة ممارسي الصحة العمومية..

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، بالجزائر العاصمة، ممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حسب بيان للوزارة.

ويندرج هذا الاجتماع الذي جرى الثلاثاء – حسب البيان – في إطار “سلسة اللقاءات الدورية مع الشركاء الاجتماعيين عملا بمبدأ الحوار والتشاور لتحسين وضعية القطاع”، حيث خصصت الجلسة “للاستماع والعمل مع أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة إلياس مرابط”.

وأوضح المصدر أن وزير الصحة استهل اللقاء بـ”عرض للوضعية الوبائية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتراجع عدد الإصابات”، معربا عن “أمله في أن يتواصل هذا المنحى في الانخفاض”.

ودعا بن بوزيد، بالمناسبة، كل مهنيي القطاع إلى التلقيح ضد كوفيد-19 وذلك “نظرا لأهميته بالنسبة لهذه الفئة”، يضيف البيان.

ومن جهتهم، عرض أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية “الوضع السائد الذي يؤثر على ظروف العمل وكذا الصعوبات والعقبات التي تواجهها أحيانا، إلى جانب مجموعة من الملفات التي تهم السلك كالقانون الأساسي ومكانة الطبيب المرجعي والتكوين”، مطالبين من الوزير في ذات الوقت “التدخل والنظر فيها”.

وبعد استماعه للانشغالات المطروحة من قبل أعضاء النقابة، جدد الوزير “دعمه المطلق لمطالبهم وكذا مطالب جميع مهنيي القطاع التي سيتم أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة في أقرب الآجال”، كما اقترح بن بوزيد – يضيف البيان – على أعضاء النقابة “المشاركة في أشغال الجلسات الوطنية للصحة التي سيتم عقدها قبل نهاية السنة الجارية”، مشيرا إلى أن “ورشات هذه الجلسات ستشكل فرصة لمناقشة سبل إصلاح المنظومة الصحية وتحسين وضعية مهنيي القطاع من خلال تقديم عدة اقتراحات”.