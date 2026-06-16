بن بوعلي لن يلعب

يُرجّح بِنسبة كبيرة أن يتخلّف اللاعب الدولي الجزائري أحمد النذير بن بوعلي عن الرّكب.

تأكّد هذا الأمر للمهاجم بن بوعلي بعد ظهيرة الثلاثاء، وفحوى الأمر أن فريقه غيور المجري سيواجه نادي فيكينغور الآيسلندي، بِرسم الدور التمهيدي الأول لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027.

ويُجرى لقاء الذهاب بِآيسلندا ما بين الـ 7 والـ 8 من جويلية المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِالمجر ما بين الـ 14 والـ 15 من نفس الشهر.

ويُشارك بن بوعلي حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم، حيث تُجرى مقابلات “الخضر” لِدور المجموعات بِأمريكا.

وحتّى وإن تجمّدت مشاركة المنتخب الوطني في دور المجموعات (لا قدّر الله)، التاريخ الموافق لـ 28 من جوان الحالي. يُستبعد أن يلعب بن بوعلي مقابلتَي رابطة أبطال أوروبا المُشار إليهما أعلاه. بِسبب عدم استفادته من فترة راحة، حيث اقترنت نهاية المنافسات المحلية المجرية لِابن ولاية الشلف، بِالانضمام إلى تربّص “الخضر” في أواخر ماي الماضي.

وكان أحمد النذير بن بوعلي (26 سنة) قد وقّع عقد تمثيل ألوان نادي غيور المجري في صيف 2025 لِمدّة أربعة مواسم، مع إمكانية إضافة عام آخر.

وترك بن بوعلي بصمة قوية في نيل فريق غيور الثنائية: لقب بطولة المجر والكأس المحلية. حيث سجّل 17 هدفا، ووزّع و6 تمريرات حاسمة. فضلا عن هدفَين آخرَين في رابطة أبطال أوروبا.