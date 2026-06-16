-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن بوعلي لن يلعب

الشروق الرياضي
  • 445
  • 0
بن بوعلي لن يلعب

يُرجّح بِنسبة كبيرة أن يتخلّف اللاعب الدولي الجزائري أحمد النذير بن بوعلي عن الرّكب.

تأكّد هذا الأمر للمهاجم بن بوعلي بعد ظهيرة الثلاثاء، وفحوى الأمر أن فريقه غيور المجري سيواجه نادي فيكينغور الآيسلندي، بِرسم الدور التمهيدي الأول لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027.

ويُجرى لقاء الذهاب بِآيسلندا ما بين الـ 7 والـ 8 من جويلية المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِالمجر ما بين الـ 14 والـ 15 من نفس الشهر.

ويُشارك بن بوعلي حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم، حيث تُجرى مقابلات “الخضر” لِدور المجموعات بِأمريكا.

وحتّى وإن تجمّدت مشاركة المنتخب الوطني في دور المجموعات (لا قدّر الله)، التاريخ الموافق لـ 28 من جوان الحالي. يُستبعد أن يلعب بن بوعلي مقابلتَي رابطة أبطال أوروبا المُشار إليهما أعلاه. بِسبب عدم استفادته من فترة راحة، حيث اقترنت نهاية المنافسات المحلية المجرية لِابن ولاية الشلف، بِالانضمام إلى تربّص “الخضر” في أواخر ماي الماضي.

وكان أحمد النذير بن بوعلي (26 سنة) قد وقّع عقد تمثيل ألوان نادي غيور المجري في صيف 2025 لِمدّة أربعة مواسم، مع إمكانية إضافة عام آخر.

وترك بن بوعلي بصمة قوية في نيل فريق غيور الثنائية: لقب بطولة المجر والكأس المحلية. حيث سجّل 17 هدفا، ووزّع و6 تمريرات حاسمة. فضلا عن هدفَين آخرَين في رابطة أبطال أوروبا.

مقالات ذات صلة
عليق استقدمني مقابل 4 لاعبين وهذا سر تسميتي “الحملة”

عليق استقدمني مقابل 4 لاعبين وهذا سر تسميتي “الحملة”

مواجهة الجزائر والأرجنتين.. تعرف على القنوات الناقلة

مواجهة الجزائر والأرجنتين.. تعرف على القنوات الناقلة

“فيفا” يقرر صرف كامل مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان

“فيفا” يقرر صرف كامل مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان

لاعبو إسبانيا وافقوا على هذا الشرط في المونديال

لاعبو إسبانيا وافقوا على هذا الشرط في المونديال

زيدان يفضل “الخضر” على “الديوك”

زيدان يفضل “الخضر” على “الديوك”

بلغالي أمام هذا التحدّي

بلغالي أمام هذا التحدّي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد