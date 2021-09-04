-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن دبكة يجدّد عقده مع الفتح السعودي إلى غاية 2024 

ن. ب
  • 48
  • 0
بن دبكة يجدّد عقده مع الفتح السعودي إلى غاية 2024 

أعلن نادي الفتح عن تجديد عقد الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2024.

ونشر الفتح بيانا عبر موقعه الرسمي، جاء كالآتي: “أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات تجديد عقد الجزائري سفيان بن دبكة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمة، حيث سينتهي العقد الجديد في 2024″.

ويعتبر بن دبكة، أحد أبرز المحترفين في الدوري السعودي حيث وقع في كشوفات الفتح في جانفي 2020 قادما من نادي مولودية الجزائر، واستطاع اللاعب أن يثبت قدميه بصورة قوية ويحجز له مكانا اساسيا في تشكيلة المدير الفني السيد يانييك فيريرا، الذي أوصى بتمديد عقده.

وسجل سفيان بن دبكة أول أهدافه مع النموذجي في مرمى الفيصلي وكان هدف التعادل في الدقيقة 85 خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، لتستمر سلسلة أهدافه والتي كان أخرها هدف التقدم في مرمى الفيحاء في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل ضمن الجولة الثانية للدوري في الموسم الحالي.

مقالات ذات صلة
غشة يُسجّل لِمصلحة أنطاليا سبور

غشة يُسجّل لِمصلحة أنطاليا سبور

فضية جديدة للجزائر ورقم قياسي إفريقي

فضية جديدة للجزائر ورقم قياسي إفريقي

الانتقادات تطارد زروقي مرة أخرى في الدوري الهولندي

الانتقادات تطارد زروقي مرة أخرى في الدوري الهولندي

بلايلي.. “يا فرحي على اولاد الحمري”!

بلايلي.. “يا فرحي على اولاد الحمري”!

المنتخب النسوي يفشل في بلوغ النهائي العربي

المنتخب النسوي يفشل في بلوغ النهائي العربي

“من طالبونا بالرحيل 10 أشخاص وسطيف يقطنها 2 مليون.. أغلبهم مقتنعون بعملنا”

“من طالبونا بالرحيل 10 أشخاص وسطيف يقطنها 2 مليون.. أغلبهم مقتنعون بعملنا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد