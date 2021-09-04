بن دبكة يجدّد عقده مع الفتح السعودي إلى غاية 2024 

أعلن نادي الفتح عن تجديد عقد الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2024.

ونشر الفتح بيانا عبر موقعه الرسمي، جاء كالآتي: “أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات تجديد عقد الجزائري سفيان بن دبكة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمة، حيث سينتهي العقد الجديد في 2024″.

ويعتبر بن دبكة، أحد أبرز المحترفين في الدوري السعودي حيث وقع في كشوفات الفتح في جانفي 2020 قادما من نادي مولودية الجزائر، واستطاع اللاعب أن يثبت قدميه بصورة قوية ويحجز له مكانا اساسيا في تشكيلة المدير الفني السيد يانييك فيريرا، الذي أوصى بتمديد عقده.

وسجل سفيان بن دبكة أول أهدافه مع النموذجي في مرمى الفيصلي وكان هدف التعادل في الدقيقة 85 خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، لتستمر سلسلة أهدافه والتي كان أخرها هدف التقدم في مرمى الفيحاء في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل ضمن الجولة الثانية للدوري في الموسم الحالي.