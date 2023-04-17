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رياضة
الدولي الجزائري يمر بإحدى أحسن فتراته مع واست هام

بن رحمة “يفرمل” أرسنال ويعيد خلط حسابات “البريميرليغ”

سمير حمزة
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بن رحمة “يفرمل” أرسنال ويعيد خلط حسابات “البريميرليغ”

بصم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، الأحد، على إحدى أفضل مبارياته هذا الموسم مع فريقه واست هام الذي قاده لتحقيق تعادل بطعم الفوز على الرائد أرسنال، الذي وضع قدما إلى الوراء في سباق التتويج بالدوري الأنجليزي الممتاز.

وعلى عكس كل التوقعات، افتك واست هام نقطة جد ثمينة على حساب أرسنال، في المواجهة الصعبة التي جمعتهما برسم الجولة الـ31 من الدوري الأنجليزي الممتاز، وهو التعادل الذي قد يرهن حظوظ “الغانرز” في إحراز اللقب، بعدما تقلص الفارق بينه وملاحقه مانشستر سيتي إلى أربع نقاط فقط، مع مباراة مؤجلة للسيتي، حيث يجمع أرسنال 74 نقطة، فيما يملك فريق غوارديولا 70 نقطة وإمكانية تقليصها لنقطة واحدة في حالة فاز بمباراته المتأخرة، وهذا قبل الصدام الناري الذي سيجمعهما في 26 أفريل الجاري برسم الجولة الـ33.

وكان الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة أحد نجوم المباراة أمام المتصدر أرسنال، بفضل المردود الكبير الذي قدمه، وإعادة فريقه للمباراة بفضل الهدف الأول الذي سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 33، ليتمكن بعدها زميله جارود بوين في معادلة النتيجة في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ورفع بن رحمة رصيده مع واست هام إلى 5 أهداف خلال الموسم الحالي في الدوري، كأفضل هداف في الفريق إلى جانب زميله بوين بنفس الرصيد من الأهداف حتى الآن. في وقت يجمع بن رحمة 9 أهداف في كل المنافسات، بواقع 5 في الدوري و2 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى تسجيله هدفين في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب إحصائياته الفردية، فإن المهاجم الجزائري كان فعالا في أغلبية المباريات الهامة والقوية لواست هام هذا الموسم، حيث سجل أمام أرسنال في الخسارة 1-3 بالدور الأول، ثم ضد مانشستر يونايتد في الخسارة 1-3 أيضاً بكأس الاتحاد الإنجليزي لحساب ربع النهائي.

إلى ذلك، فإن سعيد بن رحمة هو ثالث أكثر مسجل للأهداف من ركلات جزاء هذا الموسم في البريميرليغ بأربعة أهداف.

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