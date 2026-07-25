بن رحمة يقود “نيوم” للفوز على أورلاندو بايرتس (فيديو)
قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ناديه نيوم السعودي للفوز في المباراة الودية، أمام نادي أورلاندو بايرتس، الجنوب إفريقي.
وانتهى اللقاء الودي الذي جمع الفريقين بفوز نيوم بهدف دون رد.
سعيد بن رحمة يسجل الهدف الأول ل نيوم ضد اورلاندو بايرتس من مخالفة مباشرة pic.twitter.com/ircFRQIjsO
— pirouche (@BrahimiHar50557) July 24, 2026
وتألق الجزائري بن رحمة، في هذه المباراة، كما سجل الهدف الوحيد من مخالفة مباشرة.
📷 | ⚽️#نيوم_أورلاندو#نادي_نيوم_الرياضي pic.twitter.com/Ev7Dc2Ev24
— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 24, 2026