بن رحمة يقود “نيوم” للفوز على أورلاندو بايرتس (فيديو)

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ناديه نيوم السعودي للفوز في المباراة الودية، أمام نادي أورلاندو بايرتس، الجنوب إفريقي.

وانتهى اللقاء الودي الذي جمع الفريقين بفوز نيوم بهدف دون رد.

وتألق الجزائري بن رحمة، في هذه المباراة، كما سجل الهدف الوحيد من مخالفة مباشرة.