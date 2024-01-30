بن رحمة ينتقل إلى هذا النّادي

طرأ جديد مساء الثلاثاء بِشأن مستقبل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مهاجم نادي وست هام الإنجليزي.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع فريق “المطارق” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. لكن الدولي الجزائري وإدارة النادي الإنجليزي يرغبان في فسخ العقد، قبيل إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وسينتقل بن رحمة إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، مُعارا لِمدّة 6 أشهر حتّى الصّيف المقبل، بِقيمة مالية تُقدّر بِخمسة ملايين أورو.

ويُمكن للأولمبيك الليوني جلب الدولي الجزائري بِصفة نهائية في الصّيف المقبل، إذا دفع لِإدارة نادي وست هام مبلغ 10 ملايين أورو. تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها بِهذا الشّأن.

من جهته، منح بن رحمة إدارة فريقه وست هام الضّوء الأخضر لِترسيم الصفقة، بعدما كان مُتردّدا.

وسبق لِبن رحمة أن مثّل ألوان أندية فرنسية، وهي نيس وأونجي وشاتورو.

أمّا نادي أولمبيك ليون، فهو يُعاني هذا الموسم، ويتموقع أسفل جدول الترتيب في المركز الـ 16، من أصل 18 فريقا مُتنافسا في بطولة فرنسا، قبل 15 جولة عن إسدال السّتار. وهي رتبة تُهدّده بِالنّزول إلى القسم الثاني.