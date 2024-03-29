بن زية يحتفظ بِلقب بطولة أذربيجان

احتفظ اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية وفريقه قرّه باغ مساء الجمعة ومُبكّرا، بِلقب بطولة أذربيجان لِكرة القدم.

وفاز فريق قرّه باغ بِنتيجة ثقيلة (6-1) على المُضيّف نادي كاباز، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الأذرية.

وبات فريق قرّه باغ يحوز 69 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي نيفتشي بِفارق 26 نقطة، قبل 8 جولات عن إسدال السّتار. فيما يشغل فريق كاباز الرّتبة الـ 9 بِرصيد 27 نقطة.

ويمنح هذا الترتيب وبِصفة رسمية لقب البطولة الأذرية لِفريق قرّه باغ، كما جاء في بيان نشرته إدارة النادي.

وشارك المهاجم بن زية في 21 مباراة لِحساب البطولة الأذرية للموسم الحالي، وأمضى 9 أهداف، كما وزّع 7 تمريرات حاسمة. ما يعني أنه ساهم بِقوّة في إحراز اللّقب.

وزيّن ياسين بن زية سجّله بِاللّقب الثاني لِبطولة أذربيجان، بعد تتويج الموسم الماضي مع النّادي ذاته.