بن زيمة: الحجامة أفضل علاج

ثمّن النجم الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، منافع الطب النبوي والحجامة تحديدا.

ونشر بن زيمة صورة له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تُظهر لجوءه إلى الحجامة. وكتب “أفضل علاج على الإطلاق…الحمد لله”.

وكان بن زيمة قد ساهم بِقوّة مساء الأحد الماضي، في تتويج منتخب فرنسا بِلقب دوري الأمم الأوروبية. حيث سجّل هدفا بِطريقة استعراضية، في مباراة أنهاها “الزرق” لِمصلحتهم بِنتيجة (2-1).