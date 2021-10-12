بن زيمة: الحجامة أفضل علاج
ثمّن النجم الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، منافع الطب النبوي والحجامة تحديدا.
ونشر بن زيمة صورة له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تُظهر لجوءه إلى الحجامة. وكتب “أفضل علاج على الإطلاق…الحمد لله”.
The best therapy ever… #alhamdulillah pic.twitter.com/aHWN0rwAJS
— Karim Benzema (@Benzema) October 12, 2021
وكان بن زيمة قد ساهم بِقوّة مساء الأحد الماضي، في تتويج منتخب فرنسا بِلقب دوري الأمم الأوروبية. حيث سجّل هدفا بِطريقة استعراضية، في مباراة أنهاها “الزرق” لِمصلحتهم بِنتيجة (2-1).
Ce but de Karim Benzemaaaa 🤩🔥 #FiersdetreBleus @Benzema pic.twitter.com/CY0X6MEId8
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 12, 2021