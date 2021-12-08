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رياضة

بن زيمة نموذجا.. قناة فرنسية تنتصر للطب النبوي

علي بهلولي
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بن زيمة نموذجا.. قناة فرنسية تنتصر للطب النبوي

عدّدت وسيلة إعلام فرنسي حسنات الطب النبوي، وثمّنت لجوء بعض الرياضيين العالميين إلى العلاج بِالحجامة.

وكتب موقع القناة التلفزيونية الفرنسية “سي نيوز” في تقرير له نشره، الأربعاء، يقول عن الحجامة: “التأثيرات المرغوبة هي الاسترخاء، وتنشيط الدورة الدموية التي يُمكن أن تُحسّن الأداء ، ولكن أيضًا التخفيف من بعض الآلام المزمنة. كما تُساعد على استخلاص المواد الضارّة والسامّة المُتراكمة في الجسم”.

وذكر المصدر نجمَين عالميَين يلجآن إلى العلاج بِالحجامة، وهما: كريم بن زيمة (33 سنة) مهاجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني. و”وحش” الأحواض والسباحة الأمريكية مايكل فيليبس (36 سنة).

وتتزيّن رفوف خزانتَي بن زيمة وفيليبس بِعدّة التتويجات، فمثلا نال لاعب الكرة 4 كؤوس رابطة أبطال أوروبا، و3 ألقاب بطولة إسبانيا. وأحرز السباح 23 ميدالية ذهبية أولمبية و3 فضّيات وبرونزيتَين.

والظاهر أن البشرية تشهد صحوة ضمير، من خلال العودة إلى المنابع والطبيعة، وذلك بِسبب جشع ورداءة الطب في نسخته اللّبيرالية المُتوحّشة.

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