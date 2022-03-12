بن زيمة يحطم رقم دي ستيفانو مع ريال مدريد

رفع مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة، رصيده من الأهداف مع النادي الملكي، إلى 309 هدف، ليحطم رقم أسطورة الفريق، ألفريدو دي ستيفانو بـ308 هدف..

وتمكن بن زيمة من بلوغ هدفه رقم 309 بعد الهاتريك الذي سجله في شباك باريس سان جيرمان، الأربعاء الماضي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووصل بن زيمة بعد “هاتريك” باريس للهدف 309 مع ريال مدريد بمختلف المسابقات خلال 592 مباراة، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للريال.

وسجل نجم المنتخب الفرنسي أهدافه الـ 309، في الدوري الإسباني بـ212 هدف، و21 هدفا بكأس الملك، و67 هدفا بالمسابقات الأوروبية، و9 أهداف في البطولات الأخرى.

ترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ:

– كريستيانو رونالدو 450 هدف

– راؤول غونزاليس 324 هدف

– كريم بن زيمة 309 هدف.

– ألفريدو دي ستيفانو 308 هدف

– كارلوس سانتيانا 290 هدف

– فيرينتس بوشكاش 242 هدف

– هوغو سانشيز 208 هدف