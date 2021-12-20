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رياضة

بن زيمة يُشجع مُجدّدا على العلاج بِالحجامة

علي بهلولي
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بن زيمة يُشجع مُجدّدا على العلاج بِالحجامة

جدّد نجم هجوم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة، الإثنين، اعتزازه بِاللّجوء إلى الطب النبوي، والعلاج بِالحجامة تحديدا.

ونشر كريم بن زيمة صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يُبرز من خلالها تداويه بِالحجامة.

ويُعدّ كريم بن زيمة من نجوم الرياضة العالميين الذين يُعالجون بِالحجامة، مثلما هو الشأن لِأسطورة السباحة الأمريكية مايكل فيليبس.

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