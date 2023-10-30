بن سبعيني أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في الدوري الألماني

تجاوز الدولي السابق عنتر يحي

يعتبر الجزائري رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في الدوري الألماني برصيد 103 مباريات منذ انتقاله إلى هذه المسابقة صيف 2019 قادمًا من نادي رين الفرنسي.

وخاض بن سبعيني 95 مباراة في الدوري الألماني مع ناديه السابق بوروسيا مونشنغلادباخ، فيما لعب 8 لقاءات مع ناديه الجديد بوروسيا دورتموند، وتمكن لاعب “الخضر” خلال 103 لقاءات من تحقيق أرقام جيدة، حيث سجل 19 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة. وبوصوله للمباراة 103 في “البوندسليغا” صار لاعب “الخضر” أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في هذه المنافسة، متجاوزًا عنتر يحيى القائد السابق لـ “محاربي الصحراء” الذي خاض 102 مباراة مع ناديي بوخوم وكايزر سلاوترن. ويخوض ابن مدينة قسنطينة شرقي العاصمة الجزائر، بن سبعيني، أولى مواسمه مع “أسود الفاستيفاليا”، حيث لعب 12 مباراة ضمن جميع المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وينشط بن سبعيني في منصب المدافع الأيسر مع فريقه بوروسيا دورتموند، في حين إنه تحول إلى محور الدفاع في المباريات الأخيرة للمنتخب الجزائري، حيث يعتبر من بين العناصر الأساسية التي ينتظر أن يعتمد عليها المدرب جمال بلماضي لتأمين الخط الخلفي لـ الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل. للإشارة، إن بن سبعيني 28 عامًا شارك في 55 مباراة دولية مع “الخضر”، وسجل 6 أهداف، وتوج معهم بلقب “الكان” عام 2019 في مصر.