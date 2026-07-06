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رياضة
قال إنه لا يفكر في الاعتزال الدولي

بن سبعيني متمسك بالبقاء مع “الخضر”

ع. ع
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بن سبعيني متمسك بالبقاء مع “الخضر”

فنّد مصدر مقرب من مدافع المنتخب الوطني الجزائري، رامي بن سبعيني، كل الأخبار المتداولة مؤخرا بشأن اعتزاله اللعب الدولي، مؤكدا أن الشائعات المنتشرة في الآونة الأخيرة عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.

وأوضح ذات المصدر أن مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لم يتحدث مع أي طرف، سواء من الطاقم الفني أم الإداري، بشأن وضع حد لمسيرته مع “محاربي الصحراء”، ولم يطرح هذا الموضوع للنقاش أصلا؛ مشيرا إلى أن اللاعب استغرب كثيرا من سرعة انتشار هذه التأويلات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عقب الإقصاء المرير من نهائيات كأس العالم 2026.

وفي سياق متصل، شدد المصدر على أن بن سبعيني لا يزال يرى نفسه قادرًا على تقديم الكثير للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، ولا يفكر نهائيًا في مغادرة صفوف “الخضر” في الوقت الحالي. ويرى اللاعب البالغ من العمر 31 عاما أن المرحلة الحساسة والانتقالية التي يمر بها المنتخب حاليًا، خاصة بعد رحيل أسماء بارزة مثل القائد رياض محرز، تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تواجد عناصر الخبرة لضمان التوازن داخل التشكيلة الوطنية والمساهمة في إعادة “الأفناك” إلى الواجهة القارية والدولية.

واختتم المصدر تصريحاته بالـتأكيد على أن مدافع “الخضر” يملك احتراما كبيرا وعميقا لقيمة القميص الوطني الذي يعتبره جزءا لا يتجزأ من حياته ومسيرته المهنية؛ مؤكدًا أنه عندما يقرر الاعتزال يوما ما، لن يرحل أبدا بهذه الطريقة المتوارية أو تحت تأثير ضغط خيبة الإقصاء من بطولة معينة، بل سيكون ذلك بشكل رسمي ويليق بما قدمه للمنتخب طيلة السنوات الماضية.

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