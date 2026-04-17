بن سبعيني محل اهتمام عدة فرق أوروبية

على رأسها غلطا سراي التركي ومرسيليا الفرنسي

كشفت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائر رامي بن سبعيني، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، بات محل اهتمام العديد من الأندية الأوربية على رأسها نادي غلطا سراي التركي واولمبيك مارسيليا الفرنسي اللذان يضعان بن سبعيني ضمن قائمة اللاعبين الراغبين في الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبهذا الخصوص، كشفت صحيفة “فاناتيك” التركية، أن المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بات محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بات اسمه مطروحا بقوة في أجندات الأندية الراغبة في تعزيز الخط الخلفي.

وأوضحت ذات الصحيفة، أن نادي غلطة سراي يضع بن سبعيني ضمن أولوياته خلال

الميركاتو المقبل، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه بعناصر قوية تحسبا للمنافسات المحلية والقارية.

في المقابل عاد اسم بن سبعيني ليرتبط مجددا بنادي أولمبيك مارسيليا، حيث أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى إمكانية تحرك إدارة النادي للتعاقد معه خاصة وأنه كان محل اهتمام سابق.

وكان بن سبعيني قد انضم إلى بوروسيا دورتموند عام 2023 في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى عام 2027، ومنذ ذلك الحين خاض 104 مباراة في مختلف المسابقات، ساهم خلالها في تسجيل 18 هدفا بين تسجيل وصناعة.