بن سبعيني يتلقّى عرضا أوروبيا بِهذا المبلغ

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عرضا أوروبيا، وقد يُغيّر الوجهة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنذ جويلية 2023، لا يزال المدافع بن سبعيني (31 سنة) يرتدي زي نادي بوروسيا دورتموند الألماني، حتى الـ 30 من جوان 2027.

وتقدّمت إدارة نادي قلعة السرايا التركي بِعرض قيمته 7 ملايين أورو، للاستفادة من خدمات رامي بن سبعيني.

وتُبدي إدارة نادي دورتموند رفضها لِتسريح مدافع “الخضر”، تقول صحيفة “تقويم” التركية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن.

ويتصدّر فريق قلعة السرايا لائحة ترتيب بطولة تركيا وبفارق أربع نقاط عن الوصيف نادي فنربخشة، قبل أربع جولات عن النهاية. كما يخوض هذا الأربعاء مباراة ربع نهائي الكأس المحلية.

وسبق لِفريق قلعة السرايا أن ضمّ في صفوفه لاعبا دوليا جزائريا ما بين صيفَي 2017 و2022، ممثّلا في الجناح سفيان فغولي.