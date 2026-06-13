بن سبعيني يعود إلى التشكيلة ويؤكد جاهزيته لمباراة الأرجنتين

بعد تعافيه التام من الإصابة...

تلقى المنتخب الوطني الجزائري دفعة معنوية وفنية هائلة قبل أقل من 72 ساعة على بداية مغامرته المونديالية، وتمثلت هذه البشرى السارة في عودة المدافع المحوري رامي بن سبعيني إلى أجواء التدريبات الجماعية، بعد تعافيه التام من الإصابة التي أبعدته عن الميادين خلال الأيام القليلة الماضية. وكان صخرة دفاع “الخضر” قد غاب عن الاختبار الودي الأخير أمام بوليفيا بسبب آلام على مستوى الكاحل، مما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي مكثف وفترة تأهيل خاصة تحت إشراف وتوجيهات الطاقم الطبي للمنتخب، التي تكللت بالنجاح.

وقد أكدت الصور والمشاهد التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) من الحصة التدريبية الأخيرة بمدينة لورانس الأمريكية، انخراط بن سبعيني بشكل طبيعي وعادي في التمارين الجماعية والمناورات التكتيكية إلى جانب بقية زملائه، مما يبدد المخاوف ويؤكد جاهزيته البدنية. وتأتي عودة مدافع بروسيا دورتموند كأبرز مكسب للجهاز الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش قبل ساعات من دخول المعترك العالمي، بالنظر إلى القيمة الفنية الثابتة للاعب، وخبرته الطويلة في المواعيد الكبرى، وقدرته على منح الخط الخلفي الاستقرار والصلابة المطلوبة. كما أن تعافيه يمنح الناخب الوطني هامشاً أوسع من الخيارات التكتيكية، ويضعه في وضعية مريحة للاستعانة بكامل أوراقه الدفاعية الرابحة ضد هجوم “الألبيسيليستي” القوي.

ومع اكتمال الصفوف وعودة الاستقرار لبيت “الخضر”، يتأهب المحاربون لتدشين مشوارهم في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة نارية وتاريخية ضد منتخب الأرجنتين، وهي المباراة المقررة فجر يوم الأربعاء 17 جوان في تمام الساعة الثانية صباحاً (02:00) بتوقيت الجزائر، حيث يسعى رفقاء بن سبعيني لرفع التحدي ومقارعة أبطال العالم. ولن تتوقف الرحلة المونديالية عند هذا الصدام، إذ سينتقل المنتخب الجزائري بعدها بـ 6 أيام لخوض مواجهة عربية خالصة أمام المنتخب الأردني الشقيق فجر الثلاثاء 23 جوان في حدود الساعة الرابعة صباحاً (04:00)، على أن يختتم “الخضر” غمار الدور الأول بلقاء حاسم أمام منتخب النمسا فجر الأحد 28 جوان عند الساعة الثالثة صباحاً (03:00)، وسط طموحات عريضة من الجماهير الجزائرية لافتكاك تأشيرة العبور إلى الدور الثاني وكتابة تاريخ جديد في الأراضي الأمريكية.