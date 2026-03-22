بن سبعيني يوقع ثنائية ويقلب تأخر دورتموند إلى فوز أمام هامبورغ

سيلتحق بتربص "الخضر" في أحسن أحواله

تمكن المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، من قلب تأخر ناديه بوروسيا دورتموند (0-2) أمام الضيف هامبورغ إلى فوز ثمين بنتيجة (3-2)، بتسجيله ثنائية خلال اللقاء الذي جرى مساء السبت لحساب الجولة الـ27 من البطولة الألمانية لكرة القدم.

وبعدما أقعده المدرب الكرواتي، نيكولا كوفاتش، على دكة البدلاء، دخل بن سبعيني بديلا لزميله الإيطالي لوكا ريجياني، مع بداية الشوط الثاني عندما كان رفاقه متأخرين في النتيجة (0-2)، ليتمكن من توقيع ثنائية من علامة الجزاء في الدقيقتين (73) و(84)، في الوقت الذي وقع فيه زميله الغيني غيراسي الهدف الثالث في (د78).

وبفضل هذا الأداء نال الظهير الجزائري ثاني أفضل علامة (8.1) بعد زميله النرويجي جوليان ريسون الذي تحصل على أفضل تنقيط بـ(8.3).

وبهذه الثنائية، يصل ابن مدينة قسنطينة إلى هدفه الرابع في البطولة الألمانية والسادس له في مختلف المنافسات منذ بداية الموسم الجاري.

وبات خريج آكاديمية أتليتيك بارادو مطلوبا لدى بعض الأندية الأوروبية، على غرار غالاتا سراي التركي، الذي كثف في الأيام الأخيرة من مساعيه للظفر بخدمات الظهير الأيسر لـ”الخضر”، الذي ينتهي عقده مع دورتموند في صيف 2027.

جدير بالذكر، أن بن سبعيني سيكون معنيا بتربص “الخضر” بإيطاليا والمشاركة في المباراتين الوديتين المقبلتين أمام كل من غواتيمالا، يوم الجمعة 27 مارس بملعب “لويجي فيراريس” بمدينة جنوى الإيطالية، وأوروغواي يوم الثلاثاء 31 مارس بملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو الإيطالية، وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026 (من 11 جوان إلى 19 جويلية) بكل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.