بن طالب وماندي يتأهلان لرابطة الأبطال في ظروف غريبة جدا

خسرا داخل الديار وتسببا في سقوط بوداوي

ما حدث في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لا يصدق فعلا، فقد كان الصراع على البطاقة الثالثة المؤهلة للمشاركة في رابطة أبطال أوروبا بين ثلاثة متنافسين، وأقربهم لتحقيقها هو فريق ليل الذي يلعب له عيسى ماندي ونبيل بن طالب، حيث كان الفريق في حاجة لفوز على أرضه أمام أوكسير صاحب المركز 15، ليضمن مشاركة في رابطة أبطال أوروبا مهما كانت نتائج منافسيه وهما ليون وران.

لكن المفاجأة هي أن ليل لعب أسوأ مباراة في تاريخه وخسر بهدفين نظيفين أمام حيرة أنصاره، وصار فوز ليون على أرضه هو ضمان المشاركة في رابطة الأبطال، لكن المفاجأة هي أن ليون خسر على أرضه برباعية نظيفة، وخسر أيضا ران بثلاثية أمام مرسيليا ولو فاز رين لانتقل إلى رابطة أبطال أوروبا.

بينما جاء فوز أوكسير لينقذ الفريق بأعجوبة من جحيم السقوط، حيث نجا، وسقط بدلا عنه فريق نيس المتعادل داخل الديار، لكن ما يحسب للدوري الفرنسي، أنه خارج الشبهات وكل الأندية تلعب بما امتلكت من قوة.

فاز بالدوري الفرنسي كالعادة باريس سان جرمان، الذي تقدم على مفاجأة الدوري الفرنسي لانس بست نقاط كاملة، وستشارك فرنسا بثلاثة أندية وهي فريق العاصمة ولانس وليل، ولو فاز رفقاء ماندي وبن طالب لنجت نيس من السقوط، وهكذا سيلعب المونديال عمورة وبوداوي بمعنويات منحطة بعد سقوط فريقيهما.

وبالرغم من الهزيمة غير المنتظرة جدا داخل الديار أمام فريق في مؤخرة الترتيب، إلا أن أنصار ليل عندما علموا بنتيجتي ران وليون احتفلوا مع لاعبيهم ومنهم الثنائي الأساسي عيسى ماندي ونبيل بن طالب، اللذين احتلا المركز الثالث، وقد شارك عيسى ماندي في كل أطوار المباراة، وحصل على علامة 6.8 فجاء في المركز الثالث ضمن تشكيلة الفريق الشمالي، بينما اكتفى نبيل بن طالب بشوط واحد هو الأول، ودخل مكانه في الشوط الثاني شقيق مبابي، وفي ختام المباراة احتفل نبيل وعيسى وزملاؤهما بالحصول على المركز الثالث المؤهل للمشاركة في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسبق لعيسى ماندي المشاركة في رابطة أبطال أوروبا، ووصل إلى الدور النصف نهائي مع فريقه السابق فياريال، كما سبق لنبيل بن طالب المشاركة في رابطة أبطال أوروبا مع شالك الألماني وبلغ ثمن نهائي المنافسة، ومعاودة الحصول على الفرصة مع ليل، هو دليل على نجاح موسمهما، في انتظار دعوة “الخضر” بالنسبة لعيسى ماندي ومعاودة دعوة لنبيل بن طالب.

بعد أن عجزت الفرق الألمانية التي يلعب لها الجزائريون عن بلوغ مرتبة رابطة أبطال أوربا، لا يمتلك “الخضر” لحد الآن سوى أربعة لاعبين ضمنوا لعبهم لرابطة الأبطال وهم آيت نوري مع مانشستر سيتي، وحاج موسى مع فينورد وعيسى ماندي ونبيل بن طالب مع ليل الفرنسي.