رفقة بكرار

بن ناصر يعود ويُحرز لقب بطولة كرواتيا

الشروق الرياضي
بن ناصر يعود ويُحرز لقب بطولة كرواتيا

عاد اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء الأحد إلى المنافسات الرسمية، وأحرز لقب بطولة كرواتيا رفقة مواطنه وزميله منصف بكرار.

وفاز فريق دينامو زغرب بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي فارازدين، في مباراة لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الكرواتية.

ودخل المهاجم بكرار ومتوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلَين، في الدقيقتَين الـ 56 والـ 75، تواليا. بِزي نادي دينامو زغرب.

ولم يلعب بن ناصر منذ الـ 21 من مارس الماضي، بِداعي إصابة في الفخذ.

وأمسى فريق دينامو زغرب يملك 76 نقطة في الصدارة، متقدّما بِفارق 15 نقطة عن الوصيف نادي هايدوك سبليت. قبل أربع جولات عن انتهاء السباق.

ومنح هذا الترتيب “آليا” لقب البطولة الكرواتية لِفريق دينامو زغرب، ولاعبَيه بن ناصر وبكرار.

مقالات ذات صلة
جمعية مغربية تتهم “المخزن” باستهداف اتحاد العاصمة خلال مباراته مع آسفي

جمعية مغربية تتهم “المخزن” باستهداف اتحاد العاصمة خلال مباراته مع آسفي

أخبار “محاربي الصحراء” عشية المونديال

أخبار “محاربي الصحراء” عشية المونديال

آيت نوري يساهم في اعتلاء مانشستر سيتي ريادة ترتيب “البريميرليغ”

آيت نوري يساهم في اعتلاء مانشستر سيتي ريادة ترتيب “البريميرليغ”

تيطراوي على رادار نادي نوتيتغهام فورست الإنجليزي

تيطراوي على رادار نادي نوتيتغهام فورست الإنجليزي

مورينيو يريد فرصة جديدة مع ريال مدريد

مورينيو يريد فرصة جديدة مع ريال مدريد

جنى لعروي تتألق في أول مشاركة لها بألوان المنتخب الجزائري للجمباز

جنى لعروي تتألق في أول مشاركة لها بألوان المنتخب الجزائري للجمباز

