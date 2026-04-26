بن ناصر يعود ويُحرز لقب بطولة كرواتيا

رفقة بكرار

عاد اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء الأحد إلى المنافسات الرسمية، وأحرز لقب بطولة كرواتيا رفقة مواطنه وزميله منصف بكرار.

وفاز فريق دينامو زغرب بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي فارازدين، في مباراة لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الكرواتية.

ودخل المهاجم بكرار ومتوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلَين، في الدقيقتَين الـ 56 والـ 75، تواليا. بِزي نادي دينامو زغرب.

ولم يلعب بن ناصر منذ الـ 21 من مارس الماضي، بِداعي إصابة في الفخذ.

وأمسى فريق دينامو زغرب يملك 76 نقطة في الصدارة، متقدّما بِفارق 15 نقطة عن الوصيف نادي هايدوك سبليت. قبل أربع جولات عن انتهاء السباق.

ومنح هذا الترتيب “آليا” لقب البطولة الكرواتية لِفريق دينامو زغرب، ولاعبَيه بن ناصر وبكرار.