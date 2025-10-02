بوتين: روسيا مستعدّة لدعم مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة

على أن يشمل قيام دولة فلسطينية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، عن استعداد بلاده لدعم مقترح ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. على أن يشمل قيام دولة فلسطينية.

وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال منتدى “فالداي” الدولي للحوار في سوتشي:”روسيا بشكل عام مستعدة لدعم اقتراح ترامب لتسوية الصراع في قطاع غزة”.

مشدّدا في نفس الوقت، على أن “حلّ الدولتين هو الضمان لحلّ الصراع في المنطقة بشكل نهائي”.

كما عبّر بوتين ضمنيا عن رفض موسكو مساعي ترامب لترؤس ما يسمّيه مجلسا للسلام في غزة بالقول إن “نقل السيطرة على قطاع غزة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الخيار الأمثل”.

وأبرز الرئيس الروسي أن بلاده “لديها اتصالات مع حماس، ومن المهمّ أن يكون لها دور في دعم خطة السلام في غزة”. مشيرا إلى أن “قضية غزة تتعلق برأي الفلسطينيين، بما في ذلك حماس”.

وتتضمن خطة ترامب 21 بندا. على غرار وقف إطلاق النار الدائم في القطاع، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى المقاومة. مقابل الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا.

كما تدعو الخطة إلى إقرار “آلية حكم جديدة في غزة، تشمل مجلسًا دوليًا وعربيًا، يضم ممثلًا عن السلطة الفلسطينية، وحكومة تكنوقراطية”. إلى جانب قوة أمنية تضم فلسطينيين، وعسكريين من دول عربية وإسلامية.

وتشمل الخطة أيضا التزام الاحتلال الصهيوني بعدم ضمّ الضفة الغربية أو احتلال أجزاء من غزة. مع نزع سلاح “حماس” وتدمير كل الأسلحة الثقيلة والأنفاق المتبقية في القطاع.