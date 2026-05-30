بوداش يساهم في بقاء نيس ضمن الدرجة الأولى الفرنسية

ساهم الفرانكو جزائري، كايل بوداش، في بقاء نادي نيس الفرنسي ضمن بطولة الرابطة الفرنسية الأولى.

وحقق نادي نيس البقاء بعد فوزه على سانت إيتيان، في لقاء الإياب، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ودخل الجزائري بوداش بديلا في الشوط الثاني، وتمكن من إحراز الهدف الثاني، في د80.

ونال بوداش ثقة المدرب المخضرم “كلود بويل”، وأصبح يقحمه كـ “جوكير” في منصب الجناح الأيمن منذ مطلع العام الحالي.

وكان مدرب منتخب الجزائر الأولمبي، رفيق صايفي، قد تحادث مع بوداش مؤخراً تمهيداً لضمّه إلى منتخب أقل من 23 عاماً.