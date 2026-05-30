-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بوداش يساهم في بقاء نيس ضمن الدرجة الأولى الفرنسية

عمر سلامي
  • 1753
  • 0
بوداش يساهم في بقاء نيس ضمن الدرجة الأولى الفرنسية
ح.م
كايل بوداش

ساهم الفرانكو جزائري، كايل بوداش، في بقاء نادي نيس الفرنسي ضمن بطولة الرابطة الفرنسية الأولى.

وحقق نادي نيس البقاء بعد فوزه على سانت إيتيان، في لقاء الإياب، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ودخل الجزائري بوداش بديلا في الشوط الثاني، وتمكن من إحراز الهدف الثاني، في د80.

ونال بوداش ثقة المدرب المخضرم “كلود بويل”، وأصبح يقحمه كـ “جوكير” في منصب الجناح الأيمن منذ مطلع العام الحالي.

وكان مدرب منتخب الجزائر الأولمبي، رفيق صايفي، قد تحادث مع بوداش مؤخراً تمهيداً لضمّه إلى منتخب أقل من 23 عاماً.

مقالات ذات صلة
المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة يتعرف على منافسيه في ألعاب البحر المتوسط

المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة يتعرف على منافسيه في ألعاب البحر المتوسط

بيتكوفيتش يرفع نسق التدريبات قبل ودية هولندا

بيتكوفيتش يرفع نسق التدريبات قبل ودية هولندا

ما يجب أن ينتبه إليه صادي وبيتكوفيتش واللاعبون

ما يجب أن ينتبه إليه صادي وبيتكوفيتش واللاعبون

كريستال بالاس يتوّج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس يتوّج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

مدرب الأرجنتين متحمّس للفوز على بيتكوفيتش

مدرب الأرجنتين متحمّس للفوز على بيتكوفيتش

هذه هي المباريات الأكثر مبيعا للتذاكر في كأس العالم 2026

هذه هي المباريات الأكثر مبيعا للتذاكر في كأس العالم 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد