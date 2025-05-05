بورصة الجزائر الأسرع نمواً عربياً في الربع الأول من 2025

حققت بورصة الجزائر أعلى معدل نمو في القيمة السوقية بين البورصات العربية خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة بلغت 40.07%، وفقاً لأحدث نشرية فصلية أصدرها صندوق النقد العربي حول أداء الأسواق المالية العربية.

وأظهرت بيانات الصندوق أن القيمة السوقية لبورصة الجزائر ارتفعت من 3.848 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 إلى 5.39 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2025، مسجلة زيادة قدرها 1.542 مليار دولار، وهي النسبة الأعلى بين جميع البورصات العربية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وأشار التقرير إلى أن بورصة الجزائر كانت واحدة من سبع بورصات عربية شهدت ارتفاعاً في قيمتها السوقية، في مقابل تراجع أداء ثماني بورصات أخرى. وفي المجمل، تراجعت القيمة السوقية للبورصات العربية مجتمعة بنسبة 1.45% لتستقر عند 4326.24 مليار دولار مقارنة بـ 4390.01 مليار دولار في الربع الأخير من 2024.

وعلى صعيد التداولات، بلغت قيمة التعاملات في الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من 2025 نحو 250.53 مليار دولار، مقابل 257.218 مليار دولار في الربع الأخير من 2024، بانخفاض قدره 2.6%.

وفيما احتلت بورصة الجزائر المرتبة الثالثة عربياً من حيث معدلات النمو السنوية في قيمة التداول، بعد بورصتي البحرين وفلسطين، حيث قفزت بنسبة 121% من 4.8 مليون دولار إلى 10.6 مليون دولار على أساس سنوي.

أما من حيث حجم التداول، فقد شهدت البورصات العربية انخفاضاً بنسبة 50.2%، حيث تم تداول 272.62 مليون سهم مقابل 553.19 مليون سهم في الربع الأخير من العام الماضي.

وسجلت بورصة الجزائر ثالث أعلى معدل نمو في حجم التداول بنسبة 116%، حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة من 0.3 مليون سهم إلى 0.7 مليون سهم.

وفي سياق متصل، سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية نمواً بنسبة 4.37% على أساس سنوي، ليصل إلى 511.1 نقطة في نهاية الربع الأول من 2025، مدعوماً بتحسن أداء الأسواق المالية العالمية المتقدمة والناشئة. كما ارتفع المؤشر على أساس فصلي بمقدار 1.55 نقطة مقارنة بـ 503.3 نقطة المسجلة في الربع الأخير من 2024.