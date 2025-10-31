-- -- -- / -- -- --
بورصة الجزائر تُعلن عن قرب الانتهاء من مشروع مهم

كشفت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، عن قرب الانتهاء من مشروع رقمنة أوامر بيع وشراء الأسهم والسندات في بورصة الجزائر، حيث بلغت مرحلة “جدّ متقدمة”.

وفي بيان صادر عن اللجنة على حسابها الرسمي، أوضحت أنها تجري جلسات عمل مع الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين، من أجل إتمام هذا المشروع، وذلك تنفيذا لتعليمة اللجنة رقم 24-10 المؤرخة في 31 ديسمبر 2024.

وأضافت “COSOB” بأن كل وسيط من الوسطاء يعمل على تطوير منصته الرقمية، والتي تتيح إصدار أوامر البيع والشراء وتتبعها، بالإضافة إلى الاطلاع على الرصيد من الأسهم والسندات، مع إمكانية برمجة هذه الأوامر بشكل تلقائي ورقمي، حسب شروح لجنة “كوسوب”.

وخلال آخر سنتين، تشهد بورصة الجزائر حركية كبيرة من حيث ادراج الشركات وقيمة التداول، على غرار القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، علما أن اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة لا يتعدّى ثماني شركات تتقدمها صيدال وأليانس للتأمينات، إضافة الى (م.ت.ف الاوراسي) وشركة بيوفارم و(أوم انفست) و(مستشير س.ب.أ).

وفي بيان صادر عن صندوق النقد العربي، أكد الأخير على تسجيل بورصة الجزائر ارتفاعا كبيرا في قيمتها السوقية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انتقل من 3.484 مليار دولار إلى 5.39 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 40.07%.

وفي حديث سابق، لرئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) يوسف بوزنادة، توقّع أن تصل القيمة السوقية لبورصة الجزائر إلى 740 مليار دج خلال سنة 2025.

