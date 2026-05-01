بوزناد في مؤتمر “الفيفا”

غاب الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد، في نهائي كأس الجزائر الذي لعب الخميس بملعب “نيلسون مانديلا” بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد والذي انتهى بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1، بسبب مشاركته في في الدورة الـ76 لكونغرس “الفيفا”.

وشهدت هذه الدورة العادية، التي شارك فيها بوزناد، والتي انعقدت بمدينة فانكوفر الكندية، عرض التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية 2025. كما شارك السيد نذير بوزناد، على هامش هذا المؤتمر، في اجتماع الأمناء العامين للاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.