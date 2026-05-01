بوزناد في مؤتمر “الفيفا”

غاب الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد، في نهائي كأس الجزائر الذي لعب الخميس بملعب “نيلسون مانديلا” بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد والذي انتهى بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1، بسبب مشاركته في  في الدورة الـ76 لكونغرس “الفيفا”.

وشهدت هذه الدورة العادية، التي شارك فيها بوزناد، والتي انعقدت بمدينة فانكوفر الكندية، عرض التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية 2025. كما شارك السيد نذير بوزناد، على هامش هذا المؤتمر، في اجتماع الأمناء العامين للاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

مقالات ذات صلة
بييلسا يُزوّد مدرب الأرجنتين بِمعلومات عن “الخضر” عشية المونديال؟

بييلسا يُزوّد مدرب الأرجنتين بِمعلومات عن “الخضر” عشية المونديال؟

الإعلان عن الإجراءات المتخذة لتأمين مباراة نهائي كأس الجمهورية

الإعلان عن الإجراءات المتخذة لتأمين مباراة نهائي كأس الجمهورية

“الفيفا” تكشف عن الزي الرسمي للمتطوعين

“الفيفا” تكشف عن الزي الرسمي للمتطوعين

الاتحاد من التتويج بكأس الجزائر إلى استهداف كأس “الكاف”

الاتحاد من التتويج بكأس الجزائر إلى استهداف كأس “الكاف”

بن بوط جاهز للعودة إلى “الخضر”

بن بوط جاهز للعودة إلى “الخضر”

هذه هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الجمهورية

هذه هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الجمهورية

