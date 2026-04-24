الجولة الـ25 من البطولة التونسية:

بوعالية هدافا مع الترجي الرياضي التونسي

سجل الجناح الجزائري لنادي الترجي الرياضي التونسي، كوسيلة بوعالية، هدفه التاسع هذا الموسم، خلال التعادل الذي فرض على فريقه داخل الديار من طرف نادي الترجي الجرجيسي بنتيجة (2-2)، مساء الخميس، في ختام الجولة الـ 25 من البطولة التونسية الأولى لكرة القدم.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة من منح فريق “الدم والذهب” الأفضلية مجددا (2-1)، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه قبيل نهاية الشوط الأول (45).

ويملك اللاعب السابق لنادي شبيبة القبائل، الذي التحق بتونس الصيف الماضي بعقد يمتد لأربع سنوات، حصيلة تسعة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في 30 مباراة بمختلف المنافسات.

ويعيش الترجي الرياضي التونسي فترة صعبة، بعد إقصائه من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صنداونز (ذهابا 0-1، إيابا 0-1)، كما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا تحت إشراف المدرب الفرنسي باتريس بوميل.

وبرصيد 55 نقطة، ضيع الترجي فرصة الانفراد بصدارة البطولة قبل خمس جولات من النهاية، حيث يتقاسم المركز الأول مع جاره النادي الإفريقي.

مقالات ذات صلة
كميل نغلي الجزائري المنسي في الدوري الإنجليزي

كميل نغلي الجزائري المنسي في الدوري الإنجليزي

بلعيد يُعلّقُ آمالاً على المونديال… ويرفضُ عرضاً من مولودية الجزائر

بلعيد يُعلّقُ آمالاً على المونديال… ويرفضُ عرضاً من مولودية الجزائر

أشبال “الخضر”.. استدعاء 20 لاعبا لِودّيتَي مصر

أشبال “الخضر”.. استدعاء 20 لاعبا لِودّيتَي مصر

محرز على موعد تاريخي ليكون بطلا لآسيا مرة أخرى

محرز على موعد تاريخي ليكون بطلا لآسيا مرة أخرى

حمزة ياسين يتوّج بالمرحلة السادسة من طواف الجزائر الدولي

حمزة ياسين يتوّج بالمرحلة السادسة من طواف الجزائر الدولي

“ريمونتادا” تدفع المولودية نحو الاحتفاظ بِاللقب

“ريمونتادا” تدفع المولودية نحو الاحتفاظ بِاللقب

