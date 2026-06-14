بوعلام خوخي يهدي قطر نقطة تاريخية في المونديال (فيديو)

أهدى مدافع المنتخب القطري، ذو الأصول الجزائرية، بوعلام خوخي، “العنابي” نقطة تاريخية في المونديال.

ونجح المنتخب القطري في إدراك التعادل أمام سويسرا، في الرمق الأخير من المباراة، بعدما كان متأخرا بهدف دون رد.

وسجل خوخي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع برأسية محكمة، مهديا بذلك قطر أول نقطة لها في تاريخ مشاركاتها في المونديال.

ويواجه منتخب قطر في الجولة الثانية منتخب كندا، وهي المباراة المبرمجة يوم الخميس المقبل.